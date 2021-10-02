د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

تم تكوين أول فريق كرة قدم للنادي الأهلي عام 1911، وكان أحمد فؤاد أنور أول قائد للفريق.

أول بطولة للنادي الأهلي كانت عام 1923، بتتويجه بكأس السلطان حسين بعد فوزه في المباراة النهائية على دراجونز البريطاني بهدفين دون مقابل، لتتوالى الإنجازات والانتصارات والبطولات للمارد الأحمر.

أول مدير فني تولى قيادة النادي الاهلي هو جميل عثمان، لم يتعاقد الأهلي مع أي مدير فني أجنبي منذ تأسيس فريق الكرة وحتى سنوات طويلة، قبل أن يلجأ الفريق للمدرب الإنجليزي كورتيس بوت، الذي سبق له قيادة فرق إنجليزية مثل سندرلاند وهولندية وتركية، وعمل أيضًا في النادي الأهلي النمساوي بيمربل والمجري تيتكوس والإنجليزي مكبرايد في فترات الأربعينيات والخمسينيات.

ولم يستطع كورتيس بوت تحقيق أي بطولة مع النادي الأهلي وقتها لتتم إقالته.

وبعدها تولى فريتز النمساوي المهمة الفنية للنادي الأهلي ليحقق ثلاث بطولات اثنان دوري عام وبطولة كأس مصر.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه اكثر مدير فني حقق بطولات مع النادي الاهلي برصيد 20 لقب وخلفه حسام البدري برصيد 9 بطولات ثم هيديكوتي برصيد 6 بطولات .

ويتربع فتحي مبروك علي عرش أكثر المدربين في تاريخ النادي الاهلي عودة لمنصب المدير الفني بـ 5 ولايات متفوقا علي السير مانويل جوزيه صاحب الثلاث ولايات .

كما تولى قيادة النادي الأهلي 27 مدربا اجنبيا منذ بداية التعاقد مع مديرين فنيين أجانب.

ويعد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق أول مدير فني افريقي يتولى تدريب المارد الأحمر وحتى الآن نجح في حصد لقب بطولة الدورى وكأس مصر ودورى ابطال افريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

مدربو النادي الاهلي عبر التاريخ :

جميل عثمان ، مختار التتش ، محمود لبيب ، حسين الفار، محمد الجندي ، مصطفى منصور ، فؤاد صدقي ، أحمد مكاوي ، عبده صالح الوحش ، عبد العزيز همامي ، فؤاد شعبان ، كيرتس بوث ، بيمبرل ،بال تيتكوس ، جون ماكبرايد ، ليوبيسا بروشتش، هورفاتيتش ، تاديتش.

هيديكوتي (1973–1980) كالوتشاي (1980–1982) الجوهري (1982–1984) دون ريفي (1984) ، السايس (1984–1985) ، الجوهري (1985–1986) ،طه إسماعيل ، جيوف بتلر ، أنور سلامة ، ديتريش فايسه (1988–1989) ، مايكل إيفرت ، شوقي عبد الشافي ، ألان هاريس (1993–1995) ، راينر هولمان (1995–1997) ، راينر تسوبيل (1997–2000) ، هانس يورجن دورنر (2000–2001) ، مانويل جوزيه (2001–2002).

جو بونفرير (2002)، فتحي مبروك (2002) ، توني أوليفيرا (2002–2003) ، مانويل جوزيه (2003–2009) ، نيلو فينغادا (2009) ، حسام البدري (2009–2010) ، عبد العزيز عبد الشافي (2010) ، مانويل جوزيه (2011–2012) ، حسام البدري (2012–2013) ، محمد يوسف (2013–2014) ، فتحي مبروك (2014) ، جاريدو (2014–2015) ، عبد العزيز عبد الشافي (2015–2016) ، مارتن يول (2016) ، حسام البدري (2016–2018) ، باتريس كارتيرون (2018) ، مارتن لاسارتي (2018–2019) ، رينيه فايلر (2019–2020) ، بيتسو موسيماني (2020–الآن).