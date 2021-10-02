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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المسلسل الكوري Squid
المسلسل الكوري Squid Game

تصدر المسلسل الكوري Squid Game، التريند والأكثر مشاهدة بمجرد طرح الموسم الأول منه، باعتباره من اكثر المسلسلات تشويقا، حيث يروي قصة مجموعة من الأشخاص الذين تمت دعوتهم للمخاطرة بحياتهم في لعبة البقاء على قيد الحياة مع جائزة ضخمة في النهاية للشخص الذي سيستطيع أن ينجو بحياته.

شاهد الفيديو:


لفت المسلسل الكوري Squid Game الذي طرحته منصة نتفليكس مؤخرا الأنظار حول العالم، وحقق مشاهدات عالية عبر المنصة الأمريكية. 


يشبه مسلسل Squid Game أو لعبة الحبار قصة سلسلة الأفلام الشهيرة The Hunger Games التي حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها منذ حوالي 10 سنوات وتقوم ببطولتها جينيفر لورانس. 


تدور أحداث Squid Game حول مئات اللاعبين الكوريين الذين يعانون من ضائقة مالية ويتلقون دعوة للمنافسة في لعبة وتم إغرائهم بجائزة كبرى، لكنهم لم يكونون على دراية بأنها لعبة مميتة. 
تبلغ قيمة جائزة لعبة الحبار أو Squid Game حوالي 40 مليون دولار، لكن الوصول إليها يتطلب الكثير من الغدر ومواجهة الموت والمخاطر التي لا حصر لها. 


وأعلنت منصة نتفليكس منذ أيام أن مسلسل Squid Game على وشك أن يصبح أكبر عرض ناجح بالنسبة لها على الإطلاق، خاصة أنه ناطق باللغة الكورية. 


بدء عرض Squid Game لأول مرة يوم 17 سبتمبر الجاري، وقال الرئيس التنفيذي لنتفليكس في مؤتمر المنصة السنوي إنها قد يكون أكبر سلسلة غير إنجليزية ناجحة في تاريخ الشركة على الإطلاق. 


تشير استطلاعات نتفليكس إلى أن مسلسل Squid Game في طريقه لتحقيق المزيد من المشاهدات والنجاح بعد اكتشاف الجمهور له حول العالم، خاصة عقب انتشاره وحديث مواقع التواصل الاجتماعي عنه خلال الفترة المقبلة. 


ولمزيد من التفاصيل حول مسلسل "Squid Game" الكوري شاهد الفيديو التالي..


شاهد الفيديو:

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