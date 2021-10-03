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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| 54 مختبرًا للفحص والمُعايرة مسجلة في السلطنة بمنتصف أغسطس 2021

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

تُولي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المختبرات الخاصة بمجالات الفحص والمعايرة أهمية كبيرة؛ بهدف رفع كفاءة وجودة العمل في جهات تقويم المطابقة المختلفة كالمختبرات وجهات منح الشهادات (شهادة نُظم الإدارة وشهادات الحلال وشهادات المنتجات والأفراد) وجهات التفتيش.

 

وأشارت الوزارة في تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية، إلى زيادة الطلبات الجديدة للاستثمار في المختبرات الخاصة والتي يتم استكمال  إجراءات تسجيلها بحسب لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة، ليصل عدد المختبرات الخاصة  التي استكملت تسجيلها لدى الوزارة حتى منتصف شهر أغسطس الماضي 54 مختبر فحص ومعايرة  في مختلف محافظات السلطنة موزعة بين مختبرات فحص 40 كطرف أول وثانٍ وثالث، و14 مختبر معايرة.

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وقال سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس قسم الاعتماد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنّ المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ممثلة في مكتب الاعتماد تقوم بتسجيل المختبرات الخاصة طبقًا للائحة "تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة" التي وضعت عددًا من الضوابط والاشتراطات الإدارية والفنية.

 

وأوضح أنّ مجالات الفحص والمعايرة التي تقدمها هذه المختبرات تختلف حسب الطلب سواء من قِبل الجهات الحكومية أو الخاصة أو الطلب المقدَّم من الأفراد، وتتنوع الفحوصات بين فيزيائية وكيميائية وميكروبيولوجية في مجالات الأغذية والمياه والصحة النباتية ومواد التجميل والعطور والمطهرات ومعقمات الأيادي ومواد البناء ومشتقات البترول والغاز وزيوت التشحيم والمعادن وغيرها، بالإضافة إلى معايرة أجهزة القياس المختلفة.

مختبرات الفحص والمعايرة اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الطلبات الجديدة للاستثمار

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