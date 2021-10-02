عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه..غدا

وزارة المالية
وزارة المالية

تطرح وزارة المالية، غدا الأحد،  أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 45 مليار جنيه.

قال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 14.5 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 17.5 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحين اثنين بقيمة 27.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 4.5  جنيه عن الأسبوع الماضي.

اقتراض في 3 أشهر

وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو السابق؛ أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

أشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و 247 مليار جنيه في يونيو 2021.

أذون خزانة مال واعمال أجل 91 يوما اخبار مصر البنك المركزي المصري عجز الموازنة الفجوة التمويلية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يوافق على ترخيص خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهاتف المحمول

ترشيحاتنا

ظهر عاجزا عن السير.. فورين بوليسي: أردوغان مريض ولا يقدر على الحكم.. فيديو

المسمار الأخير في نعش كومان.. سواريز يسخر من مدرب برشلونة | صورة

الجمهور يبحث عن نيللي كريم.. اعرف أبرز تصريحاتها

شوبير يوجه رسالة مؤثرة لـ بيليه بعد تعرضه لوعكة صحية

بـ تعليق قوي .. حسام عاشور يكشف حقيقة اعتزاله

البحرين: لا يوجد تأثير مباشر من الإعصار شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما حقيقة وجود دواء لعلاج فيروس كورونا؟ .. مستشار الرئيس للصحة يجيب

إصابة 3 في حريق هائل التهم مول تجاريًا في دمنهور.. صور

جمارك مطار القاهرة تضبط كمية مواد مخدرة مع راكب أمريكي

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

طريقة عمل الفراخ بالكبدة .. ووصفات متنوعة لأشهر أكلات الدجاج

الكشف عن هوية الجاني صدم الجميع.. مَن قاتل عروس قليوب ليلة حنتها؟

تفاصيل حفل مروان بابلو في المنارة بمشاركة شاب جديد والناظر

فيديو

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

تحذير للمرضعات "لا تُجرين عمليات جراحات السمنة" .. شاهد

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

عمر عاقيل يكتب: محترفونا جعجعة بلا طحين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ