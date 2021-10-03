يحوى كنوزا أثرية نادرة.. سانت كاترين قبلة السياح في جنوب سيناء

يعد دير سانت كاترين السبب المباشر لنشأة مدينة سانت كاترين، ومن أهم مظاهر العمران الديني في سيناء، ومن أشهر الأديرة المسيحية في العالم، وشيد الدير على مساحة كبيرة، تضم العديد من المزارات والمعالم السياحية ذات القيمة الدينية والتاريخية، لذا يقصده ألاف السائحين كل عام، بغرض إقامة الطقوس الدينية الخاصة بهم، والتعرف على أهم معالم الدير.

ويعد متحف دير سانت كاترين، من أهم المعالم السياحية بالدير، لكونه يحوي العديد من الكنوز والمقتنيات الأثرية ذات قيمة دينية وتاريخية وأيضًا اقتصادية، خاصة أنها تدير ألاف الدولارات عن عرضها في المعارض بمختلف دول العالم، وهو يضم عدد من القاعات المتنوعة لعرض التحف الخاصة بالدير.

قال الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار سانت كاترين، المتحف يحتوي على عدد كبير من الأيقونات والكنوز، ويجري عرضها من خلال قاعات عرض مختلفة، ويجري تأمين المتحف بمنظومة كاميرات مراقبة على أعلى مستوى، لنظرًا للقيمة الأثرية والتاريخية لمقتنيات المتحف، لذا يطلق عليه "مذخر الكنوز المقدسة" لكونه يضم أيقونات وكنوز أثرية كثيرة ومتنوعة.

وأكد مفتش آثار سانت كاترين ، أن حجم الأيقونات والكنوز التي يحويها المتحف تعطي شهادة على المسيرة المتواصلة لمنهج العبادات الدينية منذ نشأة الدير.

وأوضح أن المتحف يضم 7 قاعات عرض، وهم قاعة لأيقونات العصر البيزنطي والنبي موسى، وقاعة خاصة بمقتنيات السيدة العذراء، وقاعة للقديسة كاترينا، وقاعة للحلل الكهانوتية، وأخرى للمخطوطات والمطبوعات القديمة، وقاعة للعهدة المحمدية، ومصوغات معدنية كنائسية للاستعمال الكنسي (وثائق وصور).

وأشار إلى أن قاعة المطبوعات تضم عدد كبير من المخطوطات القديمة والمتنوعة من حيث اللغة والمتن الداخلي، ومنها ما هو باللغة اليونانية القديمة واللغة العربية للعهد القديم والجديد، ومخطوطات للتاريخ وأقدم مخطوط يرجع للقرن الرابع الميلادي، وجرى العثور على تلك المخطوطات في صناديق داخل الدير.

وتابع : كما يضم العهدة المحمدية والتي ترجع للعام الثاني للهجرة، كعهدة أمان للدير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهى نسخة من الأصل حيث النسخة الأصلية محفوظة في متحف طوبقاى سراي باسطنبول، إضافة إلى وجود إحدى التحف الهامة التى توثق العلاقات بين الإسلام والمسيحية في تلك الفترة، وعليها توقيع بعض الصحابة.

وأرجع مفتش آثار سانت كاترين، تاريخ الايقونات بداية من القرن السادس الميلادي وحتى القرن التاسع عشر الميلادي، ولافتًا إلى أن أهم تلك الأيقونات أيقونة السيد المسيح وهو يحمل الكتاب المقدس ويشير بعلامة البركة، وأيقونات تمثل مناظر للنبي موسى وهارون والسيدة العذراء والقديسة كاترين، وبعض القديسين الأوائل.

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متحف الدير

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