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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال الأسفلت بشارع طه حسين ورفع كفاءة منطقة الروضة بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رأفت، في أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة.

 

وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة، اليوم ، استكمال أعمال الأسفلت بشارع طه حسين، كما رفع كفاءة منطقة الروضة من تسوية الأرض ورفع النخل القديم، ودهان واستكمال البرادورات.

 

وكانت لجنة الإزالات بمجلس مدينة الغردقة، قد تمكنت من إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وخزانات أرضية  وتند وسلالم وأرصفة، على مساحة 1100 متر، تعوق تطوير منطقة شارع الأزهربالغردقة.

 

يأتي تنفيذاً  لتوجيهات  عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات إيهاب رأفت، رئيس المدينة، بالاستمرار في الإزالات الفورية لتذليل أي معوقات تتسبب في تعطيل الخطة الموضوعة للتطوير وتحسين الصورة البصرية والجمالية للغردقة.

 

 فيما شدد اللواء إيهاب رأفت، رئيس رئيس مدينة الغردقة، على إزالة جميع المعوقات من إشغالات وتعديات والتي تعوق التطوير بجميع شوارع المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمدينة والتي تشمل عدة مناطق وأحياء سكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

 يذكر أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة التي وضعتها مدينة الغردقة لتطوير المناطق السكنية القديمة والتي يعيش بها السكان الأصليين للغردقة والتي تعد من التراث.

 

 

الغردقة البحر الأحمر رئيس مدينة الغردقة اخبار مصر اخبار المحافظات

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