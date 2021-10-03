عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

صدى البلد

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة و2454 شاحنة بالميناء. 
 

وأضاف المركز - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23275 طنا تشمل : 5000 طن فوسفات و2167 طن أسمنت و 16108 أطنان يوريا .. في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35476 طنا تشمل : 15925 طن قمح و 8943 طن خردة و 1053 طن خشب زان و 3500 طن ذرة و 5500 طن ناتج حرق أفران و 2231 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 555 طنا.
 

وأوضح إن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 707 حاويات مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية (بردقوش ) وفواكه ( فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وكرواتيا وإسبانيا .. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 362 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 1771 حاوية مكافئة.


كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 109 آلاف و880 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92 ألفا و945 طنا.


كما غادر قطاران الميناء بحمولة إجمالية 2408 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ ، وآخر يتكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية (40 قدما) وكان قادما من الإسكندرية.

 

ميناء دمياط البضائع بضائع حاويات سفينة حاويات

ترشيحاتنا

التعليم : بعض العاملين لم يلتزموا بموعد تطعيم كورونا ..والصحة تمنحهم فرصة جديدة

بعد استدعاء الجزائر سفيرها.. تعرف علي تصريحات ماكرون سبب الأزمة مع فرنسا

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية .. تعرف على الشروط والتفاصيل

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي المتوقع في الدورى الانجليزي

تحذيرات مرعبة.. موظف سابق يفضح ممارسات فيسبوك

الرى: حفر 3 آبار جوفية بقري كابو وكابورى والرجاف جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عايروني لعدم إنجاب ذكور.. أمن الشرقية يعيد طفلا حديث الولادة عقب اختطافه من داخل مستشفى

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ 6 أيام القادمة| فيديو

من الفراعنة إلى زمن الكورونا.. ماذا تعني كلمة "اسفوخس عليك"؟

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الفراعنة إلى زمن الكورونا.. ماذا تعني كلمة "اسفوخس عليك"؟

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ