تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة و2454 شاحنة بالميناء.



وأضاف المركز - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23275 طنا تشمل : 5000 طن فوسفات و2167 طن أسمنت و 16108 أطنان يوريا .. في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35476 طنا تشمل : 15925 طن قمح و 8943 طن خردة و 1053 طن خشب زان و 3500 طن ذرة و 5500 طن ناتج حرق أفران و 2231 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 555 طنا.



وأوضح إن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 707 حاويات مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية (بردقوش ) وفواكه ( فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وكرواتيا وإسبانيا .. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 362 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 1771 حاوية مكافئة.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 109 آلاف و880 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92 ألفا و945 طنا.



كما غادر قطاران الميناء بحمولة إجمالية 2408 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ ، وآخر يتكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية (40 قدما) وكان قادما من الإسكندرية.