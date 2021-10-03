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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 6 دقائق فقط.. مصطفى محمد يسجل هدف جالاتا سراي الأول في شباك ريزه سبور

صدى البلد

تقدم فريق جالطة سراي على ريزة سبور بهدف المحترف المصري مصطفي محمد في مسابقة الدوري التركي "سوبر ليج".

 

ونجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الأول لجلاتا سراي بعد مرور ست دقائق فقط من عمر اللقاء، بعدما استغل خطأ دفاعي في إبعاد كرة عرضية، ليطلق تصويبة بيسراه سكنت شباك ريزه سبور.

وجاء التشكيل كالاتي: 

موسليرا، يدلين، تايلان، الباصلان، فان آنهولت، ريان بابل، مصطفى محمد، بيركان، نيلسون، جيجالداو، سفيان فيغولي.

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ11 في جدول ترتيب أندية الدوري التركي، برصيد 11 نقطة، أما ريزه سبور فيقع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

تقدم فريق جالطة سراي على ريزة سبور بهدف المحترف المصري مصطفي محمد في مسابقة الدوري التركي سوبر ليج

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