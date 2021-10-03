وزيرة الهجرة: جمعنا 5 ملايين جنيه من المصريين بالخارج لدعم حياة كريمة

أصلك الطيب..

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم إطلاق العديد من المبادرات لتشجيع المصريين بالخارج للاستثمار في بلدهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصدى"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نماذج كثيرة من المصريين بالخارج تسعى لإعادة إحياء حرف في عدة مدن، بجانب تشغيل العمالة التي عادت من الخليج".



وأكدت وزيرة الهجرة أن الحرف اليدوية مهمة ومطلوبة في الخارج وتعكس تراثنا المصريين، مشيرة إلى أن هناك اهتمام من المصريين في الخارج لإعادة احياء تلك الحرف أمر يدعو للفخر.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم تأسيس الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار لتقديم المساعدات والنصائح للمصريين بالخارج للاستثمار في مصر، لافتة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 50 مستثمرا مصريا في الخارج الذين بدأوا مشروعات استثمارية في مصر.

وتابعت أنه تم إطلاق مبادرة أصلك الطيب لتشجيع المصريين على دعم مبادرة حياة كريمة، مضيفة: "أطلقنا اليوم حملة لجمع تبرعات المصريين بالخارج لمبادرة حياة كريمة، وجمعنا 362 ألف دولار أي 5 ملايين جنيه مصري لدعم مبادرات حياة كريمة".

