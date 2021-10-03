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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموجة الرابعة من كورونا الأقل وفيات لهذا السبب.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن كافة لقاحات كورونا التي توفرها الدولة المصرية آمنة وفعالة، معقبة: "اللقاح ممكن يخليك تصاب بكورونا، ولكن 100% ستكون الحالة غير حادة". 

وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن الدليل على ذلك، أن الموجة الرابعة من كورونا هي أقل وفيات من أي موجة سابقة،  بالنسبة لعدد الإصابات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن تشغيل أجهزة التنفس الصناعي، وغرف الرعاية المركزة، تسجل أقل معدلات من الموجات الثلاثة السابقة، بسبب تطعيم معظم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هالة زايد كافة المواطنين بسرعة التوجه لتلقي اللقاح، قائلة: "حماية نفسك وحماية أسرتك أهم حاجة"، مشيرة إلى أن معظم الجهات الحكومية تلقوا اللقاح، حيث تلقى حوالي 3 مليون، من إجمالي 3.4 مليون موظف في الجهاز الإداري.

وعقبت وزيرة الصحة قائلة: "أنا خوفي مش من موظفي الجهات الحكومية، لكن خوفي من اللي بيترددوا عليهم سواء في الشهر العقاري أو وحدات المرور أو المحاكم، وغيرهم من الجهات الحكومية".

كورونا الموجة الرابعة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لقاحات كورونا

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