أمواج عالية وأمطار.. الأرصاد السعودية تكشف تأثير إعصار شاهين على المنطقة الشرقية

كشفت هيئة الأرصاد السعودية عن مدى تأثير إعصار شاهين على المملكة العربية السعودية، وقالت إنه قد يؤدي إلى هطول أمطار لعدة أيام على 7 مناطق بدايةً من الاثنين، مضيفة أنه قد يتسبب أيضا في ارتفاع الموج وإثارة الغبار، في بعض المناطق الساحلية للمنطقة الشرقية، وبالأخص المناطق المنخفضة منها، رأس أبو قميص.

ووفقا لما نشره المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر، وتوفع المركز تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر من الحالة المدارية في بحر عمان؛ حيث يتوقع تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية ببعض مناطق المملكة، والتي تكون مصحوبة بـ بزخات من البرد ورياح هابطة، وتصل سرعتها لحوالي 55 كم/ س.

وذكرت الأرصاد السعودية أنه من المتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية وسيمتد إلى العديد من الأماكن الأخرى مثل نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها، كما حذر أيضا من تشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران.

كما يحدث تأثير للرياح النشطة نتيجة التأثير غير المباشر لإعصار شاهين. وأضاف المركز، بأن التأثير بالمنخفض يبدأ من يومي الاثنين والثلاثاء، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، ويكون منها منفذ بطحاء، سلوى، حرض، وتكون بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض.

ويكون من ضمن تلك المناطق حوطة بني تميم؛ ليلى، ومن ثم مناطق وادي الدواسر، السليل، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع الأشخاص، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تعرض المملكة لمنخفض جوي مع هطول الأمطار ويصاحبها رياح.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، في المملكة العربية السعودية، بضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، كما يجب على المواطنين الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، وذلك للحفاظ على سلامتهم.