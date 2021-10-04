اشتباكات مع خلية إرهابية في السودان.. والأمن يلقي القبض على 6 من عناصر

أعلنت صحيفة "السوداني"، اعتقال 6 عناصر إرهابية، بعد إطلاق نار في ضاحية جبرة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وحسب الصحيفة السودانية، ألقت قوات الأمن، القبض على 6 أجانب من الخلية الإرهابية، حيث أسفر الاشتباك عن إصابة ضابط برتبة رائد وفرد أمن.

وقال مصدر أمني سوداني لشبكة "سكاي نيوز عربية" إنه تم الدفع بمدرعات لإحكام السيطرة على بناء يتحصن فيه إرهابيون في ضاحية جبرة جنوبي الخرطوم.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة، إذ أن الإرهابيين ما يزالون متحصنين بالداخل.

والأسبوع الماضي، تمكنت السلطات في السودان من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش بالخرطوم والقبض على 11 من عناصرها.

وقال بيان صادر عن المخابرات السودانية إنه وبناءً على توافر معلومات عن خلية تتبع لـ داعش الإرهابية تم تنفيذ عملية أمنية للقبض على المجموعة بأحياء جبرة مربعي 18 و14 والأزهري مربع 14، وذلك في إطار جهود الجهاز لتأمين واستقرار البلاد، وبتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة.

وأضاف البيان: "عليه قامت قوة من جهاز المخابرات العامة المختصة بتنفيذ المداهمة لكافة المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، وأسفرت العملية في القبض على عدد 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة".

ولفتت: "قامت المجموعة الإرهابية بجبرة مربع 14 بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة، واحتسب جهاز المخابرات العامة خمسة شهداء منهم اثنين ضباط وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، ومن ثم لاذت المجموعة المكونة من أربعة إرهابيين أجانب بالهروب، وجارٍ مطاردتهم للقبض عليهم".