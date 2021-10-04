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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب بسبب الأسطورة.. ومحمد رمضان يشكرها

محمد رمضان ونضال
محمد رمضان ونضال الاحمدية

نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك عبر مقطع فيديو الى الاعلامية نضال الاحمدية تدافع فيه عنه ضد الاعلامى عمرو اديب. 

 

وعلق محمد رمضان : “الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر والمستقبل لن يخذلك أبدا”. 

وكانت الاعلامية نضال الاحمدية دافعت عن محمد رمضان فى ازمته مع الاعلامى عمرو أديب وقالت خلال ظهورها فى قناة “الجديد”  لا يوجد قضية بالأساس وأن محمد رمضان مظلوم كما ان الاعلامى عمرو اديب لا يشغل باله سوى محمد رمضان. 

وكانت أثارت الإعلامية نضال الاحمدية حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها الجريئة والتى كشفت فيها عديد من التفاصيل الخاصة بالنجوم وحياتها الشخصية وذلك من خلال ظهورها فى برنامج "اول مرة" على قناة الجديد.

ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات نضال الاحمدية المثيرة للجدل.

شيرين عبد الوهاب  

تحدثت لأول مرة نضال الأحمدية عن إثارتها لأزمة شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب من خلال تسريب مقطع صوتى لوالد حسام حبيب قائلة : "إن هدف من التسريب الصوتي كان حماية شيرين عبد الوهاب ممن حولها سواء كان زوجها أو والده"، مؤكدة أن الفنانة المصرية لم تهاجمها لأنها تقول الحقيقة ولأنها تخشى عليها ممن حولها.

وأكدت أن لديها معلومات خطيرة أخرى ولكنها لن تنشرها احتراما للخصوصية، مشيرة إلى أنها لم تتواصل مع شيرين عبد الوهاب بعد التسريب مطلقا.

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الحجاب والموت 

كما تطرقت نضال الأحمدية الى حديث اخر عن وصيتها فى حالة وفاتها حيث قالت، أنها لا تفضل الصلاة عليها بعد وفاتها، خاصة من رجال الدين، واوضحت : "ماتصلوش عليا، مش عاوزة رجال دين لأنهم كذابين ومش محتاجة صلاتهم».

وتحدثت أيضا عن ارتداء الحجاب قائلة : "الحجاب ليس مفروضا في القرآن الكريم، لأن الفرائض الخمسة معروفين والحجاب مش موجود فيه، هو تقليد أو عادات أو حتى حشمة، لأنه حق للمرأة، لكن ليس فريضة».

وأضافت نضال الأحمدية خلال حديثها: “قرأت بشكل جيد، وأتحدث بشكل علمي، أنا من مجتمع محافظ ووالدتي كانت تضع غطاء الرأس، هي وخالتي وغيرها، وفي انتظار عالم ديني يفهم جيدا ليخبرني أين فرض الحجاب في القرآن، لأن الموضوع مش محتاج تفسيرات وواضح”.

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