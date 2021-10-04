البريمو.. "تويتر" يتصدر التريند عقب عطل مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج “تويتر” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة تويتر، وذلك عقب عطل الكتروني مفاجئ في مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب وانستجرام وفيسبوك.

وتصدر هاشتاج “تويتر” قائمة الأكثر تداولًا، وجاءت التعليقات الساخرة من قبل رواد السوشيال ميديا علي عطل مواقع التواصل الاجتماعي وبقاء تويتر، كالاتي:

خلاص دلوقتي تويتر بقى البريمو.

مش صعبان عليا دلوقتي قد اللي معندوش تويتر وملوش فيه وقاعد يقفل النت ويفتحه وعمل خمسين مكالمة عشان يعرف النت ايه مشكلته

احلي حاجة اما فيسبوك و انستجرام و واتساب بلاتفورم فيهم تحصله مشكله التلاتة يقعوا و كله يجري علي تويتر و من هنا نوصل لحكمة " لا تضع البيض كله في نفس السلة ".

الوضع حالياً كل شي معلق الا تويتر: pic.twitter.com/FimXCVg6At — 𝐌𝐄𝐊𝐀 (@95lllxx) October 4, 2021

تايم تويتر دلوقتي : pic.twitter.com/LHvTu38DZb — ميمزاوي باشا (@Memesawyy) October 4, 2021

تويتر قبل قليل pic.twitter.com/k5T85k38kd — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) October 4, 2021

وأصاب عطل مفاجئ، تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر و انستجرام و واتسآب ، منذ قليل؛ حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر منذ دقائق، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.

وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة ، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.

من ناحية أخري لم تعلق إدارة فيسبوك المالكة للمنصات الثلاث عن العطل حتى الآن.‏