عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البريمو.. "تويتر" يتصدر التريند عقب عطل مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

صدى البلد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج “تويتر” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة تويتر، وذلك عقب عطل الكتروني مفاجئ في مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب وانستجرام وفيسبوك.

 

وتصدر هاشتاج “تويتر” قائمة الأكثر تداولًا، وجاءت التعليقات الساخرة من قبل رواد السوشيال ميديا علي عطل مواقع التواصل الاجتماعي وبقاء تويتر، كالاتي:

 

  • خلاص دلوقتي تويتر بقى البريمو.
  • مش صعبان عليا دلوقتي قد اللي معندوش تويتر وملوش فيه وقاعد يقفل النت ويفتحه وعمل خمسين مكالمة عشان يعرف النت ايه مشكلته
  • احلي حاجة اما فيسبوك و انستجرام و واتساب بلاتفورم فيهم تحصله مشكله التلاتة يقعوا و كله يجري علي تويتر و من هنا نوصل لحكمة " لا تضع البيض كله في نفس السلة ".

 

 

وأصاب عطل مفاجئ، تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر و انستجرام و واتسآب ، منذ قليل؛ حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

 

وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر منذ دقائق، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.  

 

txt

أقفل الراوتر.. هاشتاج "الواتساب" يتصدر التريند عقب العطل المفاجئ

txt

شلل إلكتروني..عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

 

وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة ، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.

 

من ناحية أخري لم تعلق إدارة فيسبوك المالكة للمنصات الثلاث عن العطل حتى الآن.‏

هاشتاج “تويتر” تويتر عطل الكتروني مفاجئ عطل الكتروني واتس اب انستجرام فيسبوك

موضوعات متعلقة

اقفل الراوتر.. هاشتاج "الواتساب" يتصدر التريند عقب العطل المفاجئ

شلل إلكتروني..عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

خبيرة علاقات: مواقع التواصل الاجتماعي تقلل الشعور بالسعادة لهذا السبب

ترشيحاتنا

أولى الجلسات غدا.. "الشيوخ" يعلن خطة عمل دور الانعقاد الثاني

الرئيس الروسي يوقع مرسوما بإقرار "عيد الأب"

وزير الإسكان: "المجتمعات العمرانية" حظيت بدعم لا محدود من الرئيس السيسي..فيديو

قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن القادمين للمملكة

مفاوضات السعودية وإيران تخرج إلى العلن..ماذا يريد البلدان من ورائها؟

كيروش : سعيد بتألق محمد صلاح .. والمنتخب هو النجم الأوحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

شلل إلكتروني..عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

خصم 50 % من راتب الموظف في هذه الحالات.. تعرف عليها

اقفل الراوتر.. هاشتاج "الواتساب" يتصدر التريند عقب العطل المفاجئ

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

إجراءات جديدة تنتظر الموظفين وأصحاب المعاشات بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ