عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يؤثر على المملكة؟.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

إعصار شاهين يقترب
إعصار شاهين يقترب من السعودية.. كيف يؤثر على المملكة؟

اقترب إعصار شاهين من المملكة العربية السعودية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة جميع المواطنين والمقيمين من تأثر بعض المناطق بإعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان.

 

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية أيمن غلام إن تأثير إعصار شاهين على المملكة غير مباشر، وذلك بحدوث تقلبات جوية نتيجة دفع كميات بخار الماء في طبقات الجو العليا والتي يصاحبها تكون منخفض محلي، يتسبب في تقلبات جوية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح بسرعات تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة.

 

وأضاف في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية إن تداعيات الطقس المتطرف من ارتفاع في درجات الحرارة وفيضانات وظواهر جوية حادة، تتطلب الانتباه وإعداد التصورات المناسبة للحد من مخاطرها.

من جانبه توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، أن يتوغل اليوم الاثنين الإعصار شاهين على هيئة منخفض جوي إلى أراضي السعودية.

 

وأشار إلى أن سحب المنخفض الجوي الكثيفة الركامية الضخمة والمفعمة بالرطوبة، تتشكل لتروي الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين مقبلين، زاحفاً باتجاه وسط، ثم غرب الربع الخالي.

السلطنة قادرة على تجاوز المحنة.. مصر تعزي عمان في ضحايا إعصار شاهين

بيان عاجل من الإمارات بشأن انتهاء الحالة المدارية لإعصار شاهين

وأوضح المسند أن العواصف والأعاصير المدارية ليست شرا محضا، بل فيها منافع لكوكب الأرض، حيث تقوم بعملية التوازن في نقل الطاقة الحرارية من مكان إلى آخر ومن جهة أخرى.

 

وأضاف أن "الأعاصير تجلب الأمطار الغزيرة التي تروي الأرض المجدبة، وتشكل السيول التي تحقن المياه الجوفية، وهو ما نلاحظه حاليًا في تداعيات إعصار شاهين على سلطنة عمان والإمارات والسعودية".

 

وأمس الأحد، قتل 9 أشخاص على الأقل في عمان وإيران، خلال إعصار شاهين المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما.

 

فيما أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية شاهين بعد دخولها اليابسة.

 

وقال عبدالله بن راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني، إن بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين، جاء بعد ضعف الحالة وتحولها إلى منخفض مداري، يتمركز في جنوب الظاهرة، ويدخل السعودية في الوقت الحالي.

شاهين إعصار شاهين السعودية عاصفة سيول امطار الطقس المملكة

موضوعات متعلقة

أرامكو السعودية تكشف توقيت عودة الشركة لإنتاجها الكامل

عمان تعلن انتهاء التأثيرات المباشرة لاعصار شاهين

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

استقرار الدولار في البنوك..اعرف الأسعار

بسبب جملة في فيلم حمام الملاطيلي.. قصة إهدار دم شمس البارودي

بايدن في ورطة بسبب ديون أمريكا.. والجمهوريون: الرئيس نائم منذ 3 أشهر

أولى الجلسات غدا.. "الشيوخ" يعلن خطة عمل دور الانعقاد الثاني

الرئيس الروسي يوقع مرسوما بإقرار "عيد الأب"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

شلل إلكتروني..عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

خصم 50 % من راتب الموظف في هذه الحالات.. تعرف عليها

اقفل الراوتر.. هاشتاج "الواتساب" يتصدر التريند عقب العطل المفاجئ

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

إجراءات جديدة تنتظر الموظفين وأصحاب المعاشات بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ