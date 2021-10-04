هل يؤثر على المملكة؟.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

اقترب إعصار شاهين من المملكة العربية السعودية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة جميع المواطنين والمقيمين من تأثر بعض المناطق بإعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية أيمن غلام إن تأثير إعصار شاهين على المملكة غير مباشر، وذلك بحدوث تقلبات جوية نتيجة دفع كميات بخار الماء في طبقات الجو العليا والتي يصاحبها تكون منخفض محلي، يتسبب في تقلبات جوية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح بسرعات تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية إن تداعيات الطقس المتطرف من ارتفاع في درجات الحرارة وفيضانات وظواهر جوية حادة، تتطلب الانتباه وإعداد التصورات المناسبة للحد من مخاطرها.

#طقس_الليلة 🌙

- يكون الطقس دافئ في عموم المناطق ويكون معتدلاً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

- استمرار فرص الأمطار الرعدية على أجزاء من جنوب غرب المملكة

- احتمالية لزخات متفرقة ورعدية من الامطار في أجزاء من منطقة الربع الخالي



للمزيد حمل تطبيق #طقس_العربhttps://t.co/sx1UdUm6Vz pic.twitter.com/cuBhEAHscI — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 4, 2021

من جانبه توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، أن يتوغل اليوم الاثنين الإعصار شاهين على هيئة منخفض جوي إلى أراضي السعودية.

وأشار إلى أن سحب المنخفض الجوي الكثيفة الركامية الضخمة والمفعمة بالرطوبة، تتشكل لتروي الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين مقبلين، زاحفاً باتجاه وسط، ثم غرب الربع الخالي.

وأوضح المسند أن العواصف والأعاصير المدارية ليست شرا محضا، بل فيها منافع لكوكب الأرض، حيث تقوم بعملية التوازن في نقل الطاقة الحرارية من مكان إلى آخر ومن جهة أخرى.

وأضاف أن "الأعاصير تجلب الأمطار الغزيرة التي تروي الأرض المجدبة، وتشكل السيول التي تحقن المياه الجوفية، وهو ما نلاحظه حاليًا في تداعيات إعصار شاهين على سلطنة عمان والإمارات والسعودية".

وأمس الأحد، قتل 9 أشخاص على الأقل في عمان وإيران، خلال إعصار شاهين المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما.

فيما أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية شاهين بعد دخولها اليابسة.

وقال عبدالله بن راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني، إن بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين، جاء بعد ضعف الحالة وتحولها إلى منخفض مداري، يتمركز في جنوب الظاهرة، ويدخل السعودية في الوقت الحالي.