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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حرب سيبرانية أم هجوم هاكرز؟.. أحمد موسى يكشف موعد عودة فيسبوك للعمل

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعطل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ ساعات، متسائلا :"هل ما حدث حرب سيبرانية أم هجوم هاكرز".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين،  :"زمن فيسبوك، وايه اللي حصل في آخر3 ساعات وبعد عطل شديد ضرب مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن تويتر يعوض الأمر حاليا وهناك إقبال تاريخي على تويتر.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مارك مؤسس فيسبوك يدفع الثمن لأنه يحقق أرباحا على حساب الناس وليس لديهم أي مشكلة أن يحققون أرباح على حساب الاخلاق وجرائم أخلاقية.


وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه الفيسبوك يمارس جرائم غير أخلاقية ويبحث عن الربح فقط، مشيرا إلى أنه قريبا سيعود فيسبوك للعمل مرة أخرى وربما بعد ساعات أو أيام أو شهور.

 

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تريليون دولارهي قيمة الفيسبوك في الأسواق وهبط سهمه بنسبة تقارب 7%.

وأصاب عطل مفاجئ، تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر وانستجرام وواتسآب الليلة؛ حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر ، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.  

وحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة ، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.

من ناحية أخري لم تعلق إدارة فيسبوك المالكة للمنصات الثلاث عن العطل حتى الآن.‏

فيسبوك أحمد موسى صدى البلد مؤسس فيسبوك حساب الاخلاق

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