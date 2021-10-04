بعد تهميش دوره في مان يونايتد.. كافاني يخطط للانتقال لـ ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستهدف الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “ موندو ديبرتيفو" الكتالونية أن كافاني يبحث عن تحد جديد بعد تهميش دوره في مانشستر يونايتد بعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد يكون ريال مدريد وجهة محتملة له.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتقال إلى ريال مدريد، تمت مناقشته بالفعل من قبل اللاعب ومحيطه، حيث يبحثون عن حلول قبل الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن كافاني من التفاوض على انتقال مجاني إلى ناد أجنبي اعتبارًا من يناير ويُقال إنه حريص على الانضمام إلى ريال مدريد.

ويملك نادي ريال مدريد في مركز رأس الحربة كل من كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.