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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

احتجاز نجل شاروخان حتى 7 أكتوبر بعد رفض المحكمة طلب الكفالة

شاروخان ونجله آريان
شاروخان ونجله آريان

رفضت محكمة في مومباي، طلب الكفالة، الذي قدمه محامي نجل الممثل الشهير شاروخان؛ لخروجه على ذمة القضية التي شغلت الرأي العام العالمي خلال اليومين الماضيين. 
 

وأرسلت المحكمة، آريان شاروخان، إلى الحبس، رفقة 7 من زملائه المتهمين في قضية المخدرات، حتى يوم 7 من أكتوبر الجاري، بحسب موقع “الهند اليوم”. 

آريان في المحكمة 

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت يوم الإثنين؛ جادل محامي آريان خان في طلب الكفالة، ودفع بأن موكله لم يُعثر بحوزته على أي مخدرات، وأنه يواجه مزاعم خطيرة غير مدعومة بالأدلة.

 

فيما رأت المحكمة، أنه من الأفضل احتجاز جميع المتهمين؛ لاستكمال التحقيق في القضية، وظهر نجل شاروخان هادئا في المحكمة، بينما انهار زملاؤه عقب صدور القرار. 

 

وزعم مكتب التحقيقات، أنه تم العثور على مواد، تدين نجل شاروخان، في هاتفه، وأن له علاقة بقضية حيازة وتعاطي المخدرات في الرحلة البحرية. 

 

دعم بوليوود لـ شاروخان في محنته 
 

وتلقى نجم بوليوود شاروخان العديد من المكالمات من زملائه في الوسط الفني، على رأسهم ديبيكا بادكون وكاران جوهر، فيما حرص سلمان خان وشقيقته على زيارة الأسرة في منزلها لتقديم كافة أشكال الدعم لهم في محنتهم. 

 

وظهر آريان الابن الأكبر لنجم بوليوود الشهير شاروخان أمام المحكمة ظهر الاثنين، بعد يوم على اعتقاله وسبعة آخرين في أعقاب مداهمة قام بها مكتب مكافحة المخدرات على حفل أقيم على متن سفينة سياحية قبالة سواحل مومباي. 

 

ومَثُلّ الشاب آريان الذي يبلغ من العمر 23 عاما، أمام المحكمة، تحت حراسة مشدة، بعدما وجهت له وزملائه تهم تشمل شراء وحيازة واستخدام مواد محظورة. 

 

وأسفرت المداهمة التي قامت بها الشرطة الهندية عن ضبط 13 جراما من الكوكايين و22 حبة من عقار إم دي إم إيه، وغيرها من المواد المخدرة ذات الخطورة العالية. 

 

وأعلنت صحيفة الهند اليوم، أن الممثل الشهير شاروخان أجل سفره إلى إسبانيا لتصوير فيلمه الجديد، وسط الأزمة المشتعلة التي تورط فيها نجله الأكبر.

 

وكان مقررا أن يسافر شاروخان إلى إسبانيا؛ لتصوير فيلمه الجديد Pathan، الذي يشارك في بطولته مع جون إبراهام وديبيكا باديكون، ويخرجه سيدهارت أناند.

 

لكن خلال الأزمة الحالية سيتم تأجيل سفر شاروخان؛ بعدما ألقي القبض على نجله، وعرضه على المحكمة، وتأكيد الشرطة وجود أدلة تورط جميع المتهمين. 

شاروخان نجل شاروخان تورط نجل شاروخان في قضية مخدرات بوليوود سلمان خان

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