أبرزها  فقدان الوزن.. 7 فوائد صحية لأوراق الكاري

فوائد صحية لأوراق الكاري فهى مصدرًا غنيًا للفيتامينات مثل A و B و C و B2 والكالسيوم والبروتين والأحماض الأمينية والفسفور والألياف والحديد إليك أهم 7 فوائد صحية مذهلة لأوراق الكاري وفقا لموقع top10homeremedies.



1. الحفاظ على مرض السكري



إذا كنت مصابًا بداء السكري وترغب في الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة بطريقة طبيعية ، فقم بتضمين أوراق الكاري في نظامك الغذائي ومن خلال القيام بذلك ، يمكنك حماية وتحفيز خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين. سيؤدي ذلك إلى خفض نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى ذلك ، تؤثر الأوراق على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وتقلل أيضًا من خطر الإجهاد التأكسدي.

2. خفض الكولسترول الضار

الكارى غني بمضادات الأكسدة التي تخفض الكولسترول وتحميك من أمراض القلب وتصلب الشرايين .

3. محاربة الجذور الحرة



أوراق الكاري لها خصائص مضادة للأكسدة تعمل هذه الخصائص على حماية خلايا الجسم من التلف.

4 فقدان الوزن



إذا كنت تعاني من فقدان الوزن ، فلديك سبب آخر لإضافة أوراق الكاري إلى نظامك الغذائي وتساعد الأوراق على حرق الدهون والكربوهيدرات غير المرغوب فيها.

5. يشفي الجروح



يمكن لأوراق الكاري تسريع عملية التئام الجروح والحروق وتحتوي أوراق الكاري على خصائص مضادة للأكسدة فهى لا تسرع الشفاء فحسب ، بل تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى.

يمكن وضع عجينة مصنوعة من أوراق الكاري النيئة على الجروح والطفح الجلدي والحروق عدة مرات في اليوم.

6. يحفز نمو الشعر



تساعد أوراق الكاري أيضًا في تقوية جذور الشعر بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من العناصر الغذائية في الأوراق التي يمكن أن تساعد في إصلاح جذور الشعر التالفة .

يمكنك مزج القليل من مسحوق أوراق الكاري في زيت شعرك وتدليكه على فروة رأسك وتركه طوال الليل ثم اغسلي شعرك في صباح اليوم التالي ويمكن القيام بذلك مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع



7. يعالج الشيب المبكر



يمكنك استخدام أوراق الكاري. تساعد أوراق الكاري على زيادة التصبغ الداكن في شعرك.