عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيسبوك تكشف حقيقة تعرض بيانات المستخدمين للاختراق عقب الخلل الذي ضرب المنصة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك أي نشاط خبيث وراء العطل الذي أصاب المنصة يوم أمس، موضحة أن بيانات المستخدمين لم يتم اختراقها.

وقالت الشركة في بيان: "نريد أن نوضح أنه لم يكن هناك أي نشاط خبيث وراء هذا العطل والسبب الرئيسي لهذا الخلل كان خطأ في تغيير الإعدادات من جانبنا"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأكدت الشركة عدم وجود أدلة على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة العطل الذي تعرضت له منصة "فيسبوك" أمس.

التدخل في الانتخابات والترويج للكراهية.. مسؤولة سابقة في فيسبوك تفضح شركة زوكربيرج

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

وشهدت منصات فيسبوك وواتساب وانستجرام وماسنجر، التابعة لشركة فيسبوك، عطلاً عالمياً واسعا، أمس كما أشارت تقارير إلى تأثر بعض خدمات جوجل وأمازون وشركات اتصالات أمريكية.

وواجه المستخدمون صعوبة في تسجيل الدخول إلى خدمات فيسبوك وتصفح محتواها أو إضافة منشورات جديدة إليها، أو تشغيل خدمات المراسلة التابعة للشبكة عبر تطبيقي واتساب وماسنجر.

فيسبوك بيانات المستخدمين المنصة العطل الشركة المستخدمون

ترشيحاتنا

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مصر والسعودية دولة واحدة| فيديو

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

حكم تربية الكلاب في المنزل.. أمين الفتوى يكشف الحالات الجائزة

دراسة : الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من الإصابة بالخرف بنسبة 14٪

أخبار التكنولوجيا.. بالأرقام خسائر مرعبة لفيسبوك.. وثروة مارك زوكربيرج تحتاج 2 مليون سنة شغل

بعد تخلي بيجو وسيتروين عنها... تويوتا تتولى تطوير وبناء أيجو X لعام 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

فيسبوك تكشف حقيقة تعرض بيانات المستخدمين للاختراق عقب الخلل الذي ضرب المنصة

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

فيديو

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ