فيسبوك تكشف حقيقة تعرض بيانات المستخدمين للاختراق عقب الخلل الذي ضرب المنصة

أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك أي نشاط خبيث وراء العطل الذي أصاب المنصة يوم أمس، موضحة أن بيانات المستخدمين لم يتم اختراقها.

وقالت الشركة في بيان: "نريد أن نوضح أنه لم يكن هناك أي نشاط خبيث وراء هذا العطل والسبب الرئيسي لهذا الخلل كان خطأ في تغيير الإعدادات من جانبنا"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأكدت الشركة عدم وجود أدلة على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة العطل الذي تعرضت له منصة "فيسبوك" أمس.

وشهدت منصات فيسبوك وواتساب وانستجرام وماسنجر، التابعة لشركة فيسبوك، عطلاً عالمياً واسعا، أمس كما أشارت تقارير إلى تأثر بعض خدمات جوجل وأمازون وشركات اتصالات أمريكية.

وواجه المستخدمون صعوبة في تسجيل الدخول إلى خدمات فيسبوك وتصفح محتواها أو إضافة منشورات جديدة إليها، أو تشغيل خدمات المراسلة التابعة للشبكة عبر تطبيقي واتساب وماسنجر.