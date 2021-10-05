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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيد

جانب من التكريم
جانب من التكريم


 احتفلت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون التعليم والطلاب وإدارة رعاية الشباب  واتحاد الطلاب بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام ١٩٧٣، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات  من خلال تنظيم ندوة بعنوان : " انتصارات أكتوبر المجيد "

 

تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ، وإشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنظيم إدارة رعاية الشباب وأعضاء اللجنة الثقافية باتحاد الطلاب 

 

 استضافت اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، الذى عرض أسباب احتلال اسرائيل لسيناء وآليات النصر ، ومحاولات السلام قبل وبعد حرب ١٩٧٣ ، مؤكدًا على قدرة الجيش المصري على التغلب على الظروف الصعبة التى واجهته بحلول غير تقليدية، من خلال الاعتماد على ضخ المياه في هدم خط بارليف ، كما استعرض اللواء الحلبي ، فيديو لمقاطع من كلمات الرئيس الراحل أنور السادات عقب الانتصار المجيد، وكيف استطاع بحكمته واحترافه العسكري والسياسي والدبلوماسي أن يكسر نظرية الأمن الإسرائيلية وتحطيمها في ست ساعات باستخدام مفهوم القوة الذكية.


وأشار " الحلبي" ، إلى أن مصر تمتلك أسلحة ردع قادرة على مواجهة أي اعتداءات، مؤكدا أن الجيش المصري وطني ومحترف وقادر على استيعاب تكنولوجيا التسليح في وقت قصير لامتلاكه بنية تأهيلية للمقاتل المصري.

وقام ا.د مصطفى مرتضى  بتكريم اللواء طيار  هشام الحلبي تقديرا لجهوده في توعية جيل الحاضر و المستقبل من الشباب وذلك بإهدائه درع الكلية ، كما أكد على حرص إدارة الكلية على الاحتفال بذكرى الانتصارات الوطنية وعلى رأسها انتصار أكتوبر المجيد سنويا تخليدا لهذه الذكرى التى نفخر بها جميعا  .
وأكدت ا.د حنان كامل  على المردود المعرفى التي تعود به هذه الندوات التثقيفية على الشباب الجامعي لتوعيتهم بضرورة معرفة تاريخ ومفاخر  جيش بلادهم العظيم، كما دعت الطلاب الي التسلح بالمعرفة والبحث عن المعلومة الصحيحة من مصادرها وعدم تصديق الشائعات المغرضة التي تقلل من قيمة النصر العظيم .

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