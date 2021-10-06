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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر صور شهداء الشرطة فى مداهمة عنصر إجرامى بالإسماعيلية

صدى البلد

استشهد صباح اليوم، المقدم  أحمد جابر والرائد عبدالرحمن عادل ، بقطاع الأمن المركزى خلال مداهمتهم لمكان اختباء لعنصر إجرامى بالإسماعيلية.

 

وأمر النائب العام ، بالتحقيق في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية.

 

و تلقت «النيابة العامة» صباحَ اليومِ الأربعاءِ الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري إخطارًا باستشهادِ ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ –سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من «النيابة العامة» بضبطه- ووفاته خلالها، فأمر «السيد المستشار النائب العام» بالتحقيق العاجل في الواقعة.


حيث كانت تحريات الشرطة قد توصلت لِاتِّجار المتهم المتوفَّى واثنين آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت «النيابة العامة» بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية.


وشكَّلت «النيابة العامة» فريقًا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفي صحبته «خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.


وبمناسبة هذه الواقعة تشُدُّ «النيابة العامة» على أيدي رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات في سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها؛ تحقيقًا للأمن في كافَّة أنحاء الوطن، لا سِيَّما في مثل هذا اليوم الذي طالما كان رمزًا في تاريخ مصر للتضحية والفداء إعلاءً لسيادة الدولة المصرية على أراضيها، في سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التي لا تنضب بين الماضي والحاضر والمستقبل.
 

قطاع الأمن المركزى الأمن المركزي الاسماعيلية

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