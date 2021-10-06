عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هجرته زوجته.. بائع يخنق طفلته ويلقي جثتها في القمامة بالقناطر الخيرية

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

أمرت نيابة مركز القناطر الخيرية بحبس بائع متجول 4 أيام لقيامة بخنق طفلته الرضيعة وإلقاء جثتها في مقلب قمامة بمدينة القناطر الخيرية ليتخلص من بكائها المستمر بعد أن تركت زوجته المنزل منذ شهر.
 

وطلبت نيابة القناطر الخيرية تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن جثة الطفلة بعد مناظرة الطب الشرعي وبيان أسباب الوفاة وملابساتها وعرض المتهم علي لجنة من الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية بعد ادعائه الإصابة بمرض نفسي تسبب في الجريمة.


وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة جاء فيها ان أبنته تدعي فاطمه 5 شهور وأنه علي خلاف مع زوجته منذ شهر وتركت المنزل والطفلة له وذهبت لأهلها.


واشار المتهم إلى أنه أصيب خلال هذه الفترة بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية ووفاة ابنه منذ عام، بجانب عدم انقطاع بكاء الطفلة فقرر التخلص منها وخنقها وألقاها في مقلب القمامة بالقرب من منزله بمدينة القناطر مؤكدا ندمه علي جريمته بحق أبنته. 


تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية  بالعثور على جثة طفلة 5 أشهر بمقلب قمامة.


تم تشكل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاع الامن العام أن الطفلة تدعي فاطمه إبراهيم 5 شهور وان والدها وراء ارتكاب الواقعة ويدعي إبراهيم محمود 53 سنة بائع متجول.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث قام بكتم أنفاس طفلته حتى فارقت الحياة وذلك بعد مغادره زوجته مسكن الزوجية منذ أكثر من شهر تاركة الطفلة له بالإضافة إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة وفاة نجله منذ عام فضلا عن عدم قدرته على العناية بالطفلة وصراخها المستمر فقرر التخلص منها وقام بإلقاء جثتها بمكان العثور في مقلب قمامة بمدينة القناطر الخيرية.

القناطر الخيرية القليوبية الطب النفسي الطب الشرعى البحث الجنائي قطاع الأمن العام تحريات المباحث

موضوعات متعلقة

تجديد حبس المتهم بقتل عروسته ليلة حنتها فى القليوبية

براءة مدرس من التحرش بطالبات مدرسة في القليوبية

السجن المشدد 6 سنوات لـ عاملين سرقا حقيبة فتاة فى القليوبية

ترشيحاتنا

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

فتح حدائق القاهرة بالمجان الخميس والجمعة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

دور علماء الأزهر في حرب أكتوبر .. وكيف بشر النبي محمد بالنصر؟

أقصر خطبة.. سر التكبير وأثره في انتصار أكتوبر

هدية غير متوقعة من محمد صلاح لـ بيتسو موسيماني.. تعرف عليها

لهواة الفخامة..سعر ومواصفات كاديلاك XT6 موديل 2021 في الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي عن الدراسة: الوضع خطير ولا يحتمل التأجيل.. ولادنا خسروا السنتين اللي فاتوا

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

سوزان مبارك تزور قبر الرئيس الراحل في ذكرى نصر أكتوبر | شاهد

اللواء سمير فرج يروى موقفا للرئيس السيسي عندما كان ملازم أول بالجيش

شوبير : هناك حالة من القلق فى الأهلي بسبب موسيمانى

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ضد برشلونة فى كأس العالم للأندية لليد اليوم

قدمتم كتير.. السيسى:اللي عملتوه لجيشكم يا مصريين جاء الوقت عشان يترد لكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

فيديو

يضم عظامًا بشرية.. اكتشاف كهف الموت في السعودية

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: ماذا نعرف عن حرب أكتوبر؟

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ