هجرته زوجته.. بائع يخنق طفلته ويلقي جثتها في القمامة بالقناطر الخيرية

أمرت نيابة مركز القناطر الخيرية بحبس بائع متجول 4 أيام لقيامة بخنق طفلته الرضيعة وإلقاء جثتها في مقلب قمامة بمدينة القناطر الخيرية ليتخلص من بكائها المستمر بعد أن تركت زوجته المنزل منذ شهر.



وطلبت نيابة القناطر الخيرية تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن جثة الطفلة بعد مناظرة الطب الشرعي وبيان أسباب الوفاة وملابساتها وعرض المتهم علي لجنة من الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية بعد ادعائه الإصابة بمرض نفسي تسبب في الجريمة.



وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة جاء فيها ان أبنته تدعي فاطمه 5 شهور وأنه علي خلاف مع زوجته منذ شهر وتركت المنزل والطفلة له وذهبت لأهلها.



واشار المتهم إلى أنه أصيب خلال هذه الفترة بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية ووفاة ابنه منذ عام، بجانب عدم انقطاع بكاء الطفلة فقرر التخلص منها وخنقها وألقاها في مقلب القمامة بالقرب من منزله بمدينة القناطر مؤكدا ندمه علي جريمته بحق أبنته.



تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية بالعثور على جثة طفلة 5 أشهر بمقلب قمامة.



تم تشكل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاع الامن العام أن الطفلة تدعي فاطمه إبراهيم 5 شهور وان والدها وراء ارتكاب الواقعة ويدعي إبراهيم محمود 53 سنة بائع متجول.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث قام بكتم أنفاس طفلته حتى فارقت الحياة وذلك بعد مغادره زوجته مسكن الزوجية منذ أكثر من شهر تاركة الطفلة له بالإضافة إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة وفاة نجله منذ عام فضلا عن عدم قدرته على العناية بالطفلة وصراخها المستمر فقرر التخلص منها وقام بإلقاء جثتها بمكان العثور في مقلب قمامة بمدينة القناطر الخيرية.