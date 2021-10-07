جوجل تحدد موعد إطلاق Pixel 6 و 6 Pro رسمياً.. تعرف عليه

أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية بعد طول إنتظار الموعد الرسمي لإطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة Pixel 6 و 6 Pro، و سيكون يوم الثلاثاء المقبل فى العاشرة صباحاً.

و بحسب موقع فون "آرينا التقني"، من المتوقع أن تكون أسعار نسخة جوجل بيكسل 6 من 699 ختي 799 دولاراً، بينما نسخة بيكسل 6 Pro من 999 حتي 1099 دولاراً أمريكياً.

جدير بالذكر أن هواتف Google Pixel 6 ستأتي بدعم لتقنية الشحن السريع بقوة 33 وات بدلا من الشحن بسعة 18 وات، الأمر الذي سيعد فارقا كبيرا في وقت شحن البطارية.

كما سيحتوى هاتف Pixel 6 Pro على مستشعر رئيسي للكاميرا من تصنيع شركة سامسونج من نوع Samsung GN1 ، بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم 4X ، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفي محدثة بدقة 12 ميجابكسل.



وسيكون مستوى التكبير الأقصى هو 7X، مع إمكانية 20X وسيكون هو نفسه المعدل بالنسبة للصور الثابتة، مع دقة FHD ، مع تقنية HDR من الكاميرا الرئيسية، ثم سيقوم TPU بمعالجة التفاصيل من كلتا الكاميرتين لإزاحة الوجه الذي ربما تم التقاطه أثناء الحركة.

كما تأتي ميزة تسجيل الفيديو في هاتف Pixel 6 Pro بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، لكن الكاميرات فائقة الاتساع والكاميرات المقربة ستكون بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.