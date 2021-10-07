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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تحدد موعد إطلاق Pixel 6 و 6 Pro رسمياً.. تعرف عليه

جوجل تحدد موعد إطلاق
جوجل تحدد موعد إطلاق Pixel 6 و 6 Pro رسمياً.. تعرف عليه

أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية بعد طول إنتظار الموعد الرسمي لإطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة Pixel 6 و 6 Pro، و سيكون يوم الثلاثاء المقبل فى العاشرة صباحاً.

 

و بحسب موقع فون "آرينا التقني"، من المتوقع أن تكون أسعار نسخة جوجل بيكسل 6 من 699 ختي 799 دولاراً، بينما نسخة بيكسل 6 Pro من 999 حتي 1099 دولاراً أمريكياً.

 

 

جدير بالذكر أن هواتف Google Pixel 6 ستأتي بدعم لتقنية الشحن السريع بقوة 33 وات بدلا من الشحن بسعة 18 وات، الأمر الذي سيعد فارقا كبيرا في وقت شحن البطارية.  

كما سيحتوى هاتف Pixel 6 Pro على مستشعر رئيسي للكاميرا من تصنيع شركة سامسونج من نوع Samsung GN1 ، بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم  4X ، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفي محدثة بدقة 12 ميجابكسل.


وسيكون مستوى التكبير الأقصى هو 7X، مع إمكانية 20X وسيكون هو نفسه المعدل بالنسبة للصور الثابتة، مع دقة FHD ، مع تقنية  HDR من الكاميرا الرئيسية، ثم سيقوم TPU بمعالجة التفاصيل من كلتا الكاميرتين لإزاحة الوجه الذي ربما تم التقاطه أثناء الحركة.

كما تأتي ميزة تسجيل الفيديو في  هاتف Pixel 6 Pro بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، لكن الكاميرات فائقة الاتساع والكاميرات المقربة ستكون بدقة 4K  بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

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