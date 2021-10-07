كيف تشاهد حدث إطلاق هواتف جوجل الجديدة.. تفاصيل

كشفت منذ قليل شركة “جوجل” المريكية عن الموعد الرسمي و النهائي لإطلاق أحدث هواتفها الذكية، وهما Pixel 6 و 6 Pro، بعد عدة مواعيد تم إثارتها من قبل على الإنترنت من قبل مسربين مشاهير و خبراء تقنيين.

يمكنك مشاهد حدث إطلاق الهاتفين من خلال هذا الرابط، الذى ينقلك مباشرة على قناة جوجل على يوتيوب، ومن ثم تتابع التفاصيل لحظة بلحظة.

و من ناحية الأسعار كشف موقع فون "آرينا التقني"، عن الأسعار المتوقعة للهاتفين، حيث جاءت أسعار نسخة جوجل بيكسل 6 من 699 ختي 799 دولاراً، بينما نسخة بيكسل 6 Pro من 999 حتي 1099 دولاراً أمريكياً.

جدير بالذكر أن هواتف Google Pixel 6 ستأتي بدعم لتقنية الشحن السريع بقوة 33 وات بدلا من الشحن بسعة 18 وات، الأمر الذي سيعد فارقا كبيرا في وقت شحن البطارية.

كما سيحتوى هاتف Pixel 6 Pro على مستشعر رئيسي للكاميرا من تصنيع شركة سامسونج من نوع Samsung GN1 ، بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم 4X ، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفي محدثة بدقة 12 ميجابكسل.