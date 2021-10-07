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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تشاهد حدث إطلاق هواتف جوجل الجديدة.. تفاصيل

كيف تشاهد حدث إطلاق
كيف تشاهد حدث إطلاق هواتف جوجل 6 الجديدة.. تفاصيل

كشفت منذ قليل شركة “جوجل” المريكية عن الموعد الرسمي و النهائي لإطلاق أحدث هواتفها الذكية، وهما Pixel 6 و 6 Pro، بعد عدة مواعيد تم إثارتها من قبل على الإنترنت من قبل مسربين مشاهير و خبراء تقنيين.

يمكنك مشاهد حدث إطلاق الهاتفين من خلال هذا الرابط، الذى ينقلك مباشرة على قناة جوجل على يوتيوب، ومن ثم تتابع التفاصيل لحظة بلحظة.

و من ناحية الأسعار كشف موقع فون "آرينا التقني"، عن الأسعار المتوقعة للهاتفين، حيث جاءت أسعار نسخة جوجل بيكسل 6 من 699 ختي 799 دولاراً، بينما نسخة بيكسل 6 Pro من 999 حتي 1099 دولاراً أمريكياً.

جدير بالذكر أن هواتف Google Pixel 6 ستأتي بدعم لتقنية الشحن السريع بقوة 33 وات بدلا من الشحن بسعة 18 وات، الأمر الذي سيعد فارقا كبيرا في وقت شحن البطارية.  

كما سيحتوى هاتف Pixel 6 Pro على مستشعر رئيسي للكاميرا من تصنيع شركة سامسونج من نوع Samsung GN1 ، بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم  4X ، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفي محدثة بدقة 12 ميجابكسل.

جوجل Pixel 6 6 Pro يوتيوب جوجل بيكسل 6

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