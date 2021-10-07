الحماية المدينة تسيطر على حريق هائل داخل عقار سكني بمدينة دمنهور

حريق داخل عقار سكني

شهدت محافظة البحيرة، حريق هائل في عقار سكني بجوار كافية الإسكندراني بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، وتمكنت الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي نشبت دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل في شقة داخل عقار سكني بشارع شبرا بمدينة دمنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين اندلاع حريق بالطابق الثامن لأحد الأبراج السكنية في منطقة شبرا وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق وإخماد النيران التي نشبت دون وقوع خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.