طن الأرز يرتفع 500 جنيه.. والشعبة توضح موعد توريد السلع التموينية.. تفاصيل

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه حتى الآن لم تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية موعد إجراء مناقصة توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية، متوقعا أن يتم إجراؤها خلال الشهر الجاري.

وتوقع رجب شحاتة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن يتقدم للمناقصة ما بين 70-80 شركة مضارب، منوها إلى أن المناقصة يتم ترسيتها على الشركات ذات سابقة الأعمال الجيدة والتي لم يحدث لها أي عثرات في التوريد أو مخلفات، وكذلك التي تلتزم باشتراطات كراسة الشروط.

وذكر شحاتة، أن الوزارة تحتاج نحو 30 ألف طن شهريا، لذا فإن عدد الشركات التي تفوز بالمناقصة لا يتعدى 30-40 شركة وفقا لحجم الكميات المطلوبة، منوها إلى أنه لم يتم تحديد سعر التوريد والذي يتم بناءً على ما تتقدم به الشركات.

وفيما يتعلق بحجم الكميات الموردة للوزارة حتى الآن، لفت إلى أنه تم توريد نحو 250 ألف طن بمتوسط سعر 6500 جنيه للطن بداية من شهر يناير الماضي، على أن يتم استكمال توريد ما بين 20-30 ألف طن خلال الشهر الجاري.

وعن موسم الأرز الحالي، أوضح أنه تم حصاد نحو 60% من المحصول حتى الآن، منوها إلى أن من المقرر الحصول على كميات من الأرز المحلى خلال موسم الحصاد الحالي تقترب من 5 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 3 ملايين طن أبيض وأن هذه الكميات تكفى الاحتياجات حتى أغسطس 2022 .



وأشار شحاتة إلى وجود ارتفاع حاليا في أسعار الأرز يصل لنحو 500 جنيه في الطن، حيث يتراوح سعر الأرز السائب رفيع الحبة بين 6000-6500 جنيه للطن، في حين يتراوح عريض الحبة من 7000 إلى 8000 جنيه للطن، تسليم المضارب.

ونوه إلى أن هذه الزيادة طبيعية، حيث كان الموسم الماضي استثناءً في ظل انخفاض أسعار البطاطس لنحو جنيه للكيلو وارتفاع أسعار الأعلاف، الأمر الذي انعكس سلبا على سعر الأرز.