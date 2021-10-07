"علشان صحتك" أول مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمجمع الإسماعيلية الطبي

أطلق مجمع الإسماعيلية الطبي حملة تحت شعار " علشان صحتك مافيش انتظار"، بمشاركة عدد كبير من الأطباء والاستشاريين في كافة التخصصات.



من جهته، أعلن الدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، انطلاق حملة "عشان صحتك مفيش انتظار"، للقضاء علي قوائم الانتظار بالمجمع الطبي، كأول مبادرة ضمن مبادرات هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى ووفقاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة القضاء علي قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية مميزة للمنتفعين تتميز بالجودة وحسن الرعاية الصحية والمتابعة.

أضاف قطب في تصريحات خاصة، أن الحملة تضم نخبة من كبار الأساتذة والاستشاريين للقضاء علي قوائم الانتظار بكافة التخصصات.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في شهر يوليو عام 2018، وكانت الرؤية الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ حكومي وأهلي وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

