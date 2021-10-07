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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تحذيرات أيتن عامر..أسباب منع الأطفال من مشاهدة المسلسل الكوري Squid Game

مشهد من Squid Game
مشهد من Squid Game

بعد نجاح مسلسل Squid Game  عالميا، كشفت الفنانة أيتن عامر عن تحذيرات وجهها المسئولون عن مدرسة أبنائها بعد إتاحته للمشاهدة أمام الأطفال. 

وقالت أيتن عامر في منشور لها على تويتر:" المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إنه مشاهدته خطرا على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع..لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلا؛ لأن الدنيا مقلوبة بسببه".

مشهد من Squid Game

ورغم تحذيرات منصة نتفليكس وتخصيصها مشاهدة العمل لمن هم أكثر من 18 عاما، إلا أن انتشار Squid Game الموسع حول العالم وعلى السوشيال ميديا جعل مشاهده رائجة وفي متناول الجميع. 

تحتوي مشاهد مسلسل Squid Game على العنف والدماء عبر أفكار الألعاب التي يتم إقصاء أي قتل الخاسر بها، إلى جانب تحول المشتركين إلى قتل بعضهم البعض لتقليل أعداد المنافسة.

انتشر المسلسل ومشاهده بصورة كبيرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك، رغم تأكيد الشركة المنتجة على أن العمل ليس لضعاف القلوب أو مناسبا لجميع الفئات العمرية. 

تضم أحداث المسلسل العديد من الصور غير المناسبة للأطفال تماما أهمها الموت  وحوادث القتل الجماعي، والأذى الجسدي، وبعض المشاهد الجنسية، وهو محتوى مزعج وغير لائق لكثير من الفئات العمرية.

مشهد من Squid Game
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ملابس الهالوين هذا العام برعاية مسلسل نتفليكس Squid Game

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سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

قصة مسلسل Squid Game

تدور أحداث مسلسل Squid Game حول مئات الأشخاص الذين تراكمت عليهم الديون، وعرض عليهم المشاركة في مسابقة الخاسر فيها يلقى حتفه، لكن الفائز سيتلقى جائزة نقدية ضخمة تقدير بحوالي 38 مليون دولار. 

تكثر في المسلسل أيضا مشاهد تناول الكحول والتدخين والألفاظ غير المقبولة، إلى جانب الجثث الكثيرة، وحرقها أيضا. 

اعتقد البعض في بداية حلقات المسلسل أنه عمل كوميدي يتحدث عن مسابقة ألعاب ترفيهية، عن المسابقات التي كان يقوم بها الأطفال في كوريا الجنوبية منذ صغرهم، لكن داخل لعبة الحوار تحولت الألعاب الطفولية البريئة إلى مسرح قتل كبير. 

Squid Game

تم تداول فيديوهات مسلسل Squid Game عبر تطبيق تيك توك أكثر من 23 مليار مرة، خلال فترة وجيزة، فيما صرح مسئولون في نتفليكس بأنه أكبر عرض ناطق بلغة غير إنجليزية على المنصة في العالم. 

احتل مسلسل Squid Game المرتبة الأولى في المشاهدة في عشرات البلدان حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفق موقع يتبع إحصائيات أهم المنصات حول العالم. 

Squid Game ايتن عامر نتفليكس لعبة الحبار تحذيرات Squid Game

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