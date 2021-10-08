ظهور عائلة محمد هنيدي فى المناسبات.. اعرف السبب

عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.



وقال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصره ، وقال :" بواجه الكاميرات مع ناس طولى ..الموضوع ده مبقاش يشغلنى".

25 مترا في الهواء.. محمد هنيدي يتحدث عن أصعب مشهد أكشن

قال الفنان محمد هنيدي، إنه قام بعمل أفلام كثيرة أكشن، موضحًا أنه فى فيلم فول الصين العظيم، قام بمشاهد لا يستطيع أحد القيام بها.

وأضاف هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هناك مشهدا له فى فول الصين العظيم، يطير فى الهواء 25 مترا، وهناك قنبلة تنفجر فى الخلف.



وتابع:" كانوا بيكلمونى على المشهد ده زى اللى بيعزمونى على الغدا".



ظهر الفنان محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، بقميص يشبه الملابس العسكرية، وذلك تزامنًا مع انتصارات أكتوبر.



وقال هنيدي إن حب الجمهور شيء كبير، بالنسبة له، وهو يشكر الله على ذلك معلقًا :" الحمد لله".



ووجهت الإعلامية منى الشاذلى التحية لـ الفنان محمد هنيدي، وقالت له: "أنت حبيب الكل وحبيبنا" ومبروك على فيلمك الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا، ليرد الأخير بكل تلقائية: "الله يبارك فى عمرك" وهو ما جعل منى الشاذلي تدخل فى حالة ضحك هي والجمهور".



وخلال الحلقة تحدث الفنان الكبير عن فيلمه الأخير الأخير الإنس و النمس الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحًا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.



