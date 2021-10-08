عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظهور عائلة محمد هنيدي فى المناسبات.. اعرف السبب

أسرة محمد هنيدي
أسرة محمد هنيدي

عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.


وقال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصره ، وقال :" بواجه الكاميرات مع ناس طولى ..الموضوع ده مبقاش يشغلنى".

25 مترا في الهواء.. محمد هنيدي يتحدث عن أصعب مشهد أكشن

 

قال الفنان محمد هنيدي، إنه قام بعمل أفلام كثيرة أكشن، موضحًا أنه فى فيلم فول الصين العظيم، قام بمشاهد لا يستطيع أحد القيام بها.

 

وأضاف هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هناك مشهدا له فى فول الصين العظيم، يطير فى الهواء 25 مترا، وهناك قنبلة تنفجر فى الخلف.


وتابع:" كانوا بيكلمونى على المشهد ده زى اللى بيعزمونى على الغدا".
 

ظهر الفنان محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، بقميص يشبه الملابس العسكرية، وذلك تزامنًا مع انتصارات أكتوبر.


وقال هنيدي  إن حب الجمهور شيء كبير، بالنسبة له، وهو يشكر الله على ذلك معلقًا :" الحمد لله".
 

ووجهت الإعلامية منى الشاذلى التحية لـ الفنان محمد هنيدي، وقالت له: "أنت حبيب الكل وحبيبنا" ومبروك على فيلمك الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا، ليرد الأخير بكل تلقائية: "الله يبارك فى عمرك" وهو ما جعل منى الشاذلي تدخل فى حالة ضحك هي والجمهور".
 

وخلال الحلقة تحدث الفنان الكبير عن فيلمه الأخير الأخير الإنس و النمس الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

 

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحًا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.


 

منى الشاذلى محمد هنيدي الانس و النمس فيلم الإنس و النمس فيلم فول الصين العظيم

ترشيحاتنا

كارتيرون يكشف عن رأيه في موسيماني ويطالب بالمشاركة في البطولة العربية

مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

اغتنامها.. الإفتاء تكشف عن 8 أعمال مستحبة يوم الجمعة قبل غروب الشمس

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

تعرف على الإسم الأول للأمير وليام قبل تدخل الأميرة ديانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

كيروش يحسم مصير مشاركة محمد الشناوي أمام ليبيا

بيان عاجل من مصر للطيران يخص المسافرين إلى العراق

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

بيان عاجل من النواب بشأن العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا بإحدى الترع في المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

بمشاركة محمد صلاح.. وزير الرياضة يشهد مران المنتخب الوطني استعداداً لمباراة ليبيا

فيديو

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

سقط من الطابق الـ12.. تفاصيل واقعة حلاق فاقوس ضحية الإهمال

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ