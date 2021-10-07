وزير العدل: حركة سريعة في التعيينات لسد الفجوة بين النيابة والقضاء

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك حركة سريعة تتم في التعيينات، مؤكدا أن ذلك سيساعد على سد الفجوة بين النيابة والقضاء.

وأضاف عمر مروان خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن المعايير التي تم وضعها في غاية الانضباط.

وتابع عمر مروان، أن مدينة العدالة جزء من العاصمة الإدارية، مؤكدا أنها مدينة ذكية والرئيس وجه تعليماته بأن تكون تلك المدينة تضم كافة مؤسسات الدولة.

يوجد بها جميع الخدمات والدعاوي

وأشار وزير العدل إلى أن منظومة مصر الرقمية، يوجد بها جميع الخدمات والدعاوي وجميع إجراءات الشهر العقاري، مؤكدا أن التقنية الحديثة ساعدت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد.