لماذا يتفاعل محمد هنيدي على السوشيال ميديا.. تفاصيل

علق الفنان محمد هنيدي، على تفاعله على السوشيال ميديا:" وقال فى ناس مش بنشوفهم و بنحاول نتواصل معهم عبر السوشيال ميديا".

ولفت إلى أنه يحب السوشيال ميديا، ويتفاعل مع جميع النجوم.

قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته ، وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".



عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.



قال الفنان محمد هنيدي، إنه فى أثناء تصوير مشهد الطيران فى الجو، بفيلم: "فول الصين العظيم" قالولى: "تعالى ياحمادة عايزينك في شوت".



وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان فى حالة توتر شديد أثناء التصوير.



ولفت إلى أنه ترك مكان التصوير وظل يتمشي لبعض الوقت، وفى لحظة ما شاهد رجلا طويلا قال له "إنما المؤمنون أخوة" وقلت له: "ونعم بالله".