بعد عرض صعيدي في الجامعة الأمريكية.. اختبأ في محل ملابس حريمي بسبب الجماهير.. تفاصيل

تحدث الفنان محمد هنيدي، عن موقف له فى بداية عمله فى الأعمال الفنية، وتحديدًا صعيدي فى الجامعة الأمريكية وقال: " كنت بتمشي فى يوم وكان الفيلم بيتعرض، وكان فى نفس الوقت حفلة للفنان عمرو دياب فى الحفلة بها مليون شخص، والجميع ظل يجري خلفه".



ولفت إلى أنه اختفى فى محل ملابس حريمي، والمواطنين قاموا بتكسير المحل، وصاحب المحل قام بحمايته، بعد أن حملنى أحد المواطنين على كتفه.



ودخل الجميع فى حالة ضحك شديد على موقف هنيدي، وتعامل الجمهور معه.



قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته ، وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".



عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.



قال الفنان محمد هنيدي، إنه فى أثناء تصوير مشهد الطيران فى الجو، بفيلم: "فول الصين العظيم" قالولى: "تعالى ياحمادة عايزينك في شوت".



وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان فى حالة توتر شديد أثناء التصوير.



ولفت إلى أنه ترك مكان التصوير وظل يتمشي لبعض الوقت، وفى لحظة ما شاهد رجلا طويلا قال له "إنما المؤمنون أخوة" وقلت له: "ونعم بالله".