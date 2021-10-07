جوجل تضيف ميزة عظيمة بـ Google Maps لتقليل استهلاك الوقود

طورت شركة جوجل Google، ميزة جديدة صديقة للبيئة لخرائطها تقدم خيارات من شأنها أن تساعد المستخدمين في توفير الوقود والمال وأيضا تقليل الانبعاثات على طول الطريق.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatimes"، بدأت خرائط جوجل في طرح ميزة جديدة توفر الآن لمستخدميها خيارًا للاختيار بين طريقين، الأول طريق أسرع والآخر أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مما ينتج عنه انبعاثات أقل بالإضافة إلى توفير الوقود.

طرقا مختصرة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود

وسلط منشور في مدونة الشركة، أن ميزة Google Maps الجديدة، ستساعد من الممكن أن تساعد سائقي السيارات الكهربائية أيضا والتي تفتقر إلى عدم توفر نقاط شحن على الطرق بصورة كبيرة.

وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ستساعد ميزة خرائط جوجل المطورة مالكو السيارات على توفير المال من خلال إرشاد المستخدمين للقيادة عبر مسارات أقل استهلاك للوقود.

وإلى جانب الإعلان عن الميزة الجديدة، أعلنت شركة جوجل أنها ستوفر تنقلا خفيفا لراكبي الدراجات في المستقبل حيث شهدت زيادة بنسبة 98% في استخدام اتجاهات ركوب الدراجات على خرائط Google.

وستسمح ميزة التنقل البسيط لراكبي الدراجات برؤية المسار بسرعة دون مطالبتهم بالتركيز كثيرًا على شاشة هواتفهم الذكية أثناء التنقل، كما ستمكنهم الخرائط أيضًا من تتبع تقدم رحلتهم.



وستتوفر الميزة كتجربة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر إطلاقها عالميا في غضون الأشهر المقبلة.