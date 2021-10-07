محمد هنيدي لما راح يقدم في كلية الشرطة .. شاهد ماذا حدث معه

قال الفنان محمد هنيدي، إن معظم عائلته كانوا ضباط بالشرطة، وانه كان يتمنى الانضمام لـ كلية الشرطة.

وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج " معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن خاله وقف بجواره، وعندما علم برغبتى فى الانضمام لـ كلية الشرطة ظل يضحك.



ولفت إلى أنه ظل يتدرب على يد شخص يدعى عم صلاح ، معلقًا :" كان بيدربنى ويخلينى أشيل حديد ثقيل، وأبايا كان بيقوله هتقصر الواد".



ودخل هنيدي فى حالة ضحك على التعامل معه فى الاختبارات، وقال :" أول ما الضابط شافنى قالى تعالى ده هيخلص على طول".

ولفت إلى أنه لحطة الدخول على مقاس الطول، قام بخفض المقاس كثيرًا، وقال له صعب تدخل كليه الشرطة، أنت محتاج استثناء من رئيس جمهورية.

