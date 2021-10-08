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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التضامن تكشف جهود تعمير وتطوير سيناء

صدى البلد

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الجهود التي تقوم بها الوزارة في تطوير وتعمير سيناء.

وقالت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" لن نترك أي ركن داخل مصر مهمل، مضيفة:"  نتبع استراتيجية التنمية الاجتماعية والثقافية لكافة المحافظات ونخص المحافظات النائية.

وتابعت القباج :"  نعمل بالاستهداف ونرى أي مكان يعانى، وسيناء كانت تعانى وكان لدينا حوالى 17 ألف أسرة من إجمالي 40 ألف أسرة تتحصل علي معاش تكافل وكرمة، وساهمنا في زيادة العدد حتي بلغ حوالى 6 آلاف فقط هذا العام".

وأكملت:"فئة الصيادين في سيناء فئة أمنيا لا يسمح لها بالصيد في بعض المناطق تحديدا في العريش، ونغطى حوالى 6 آلاف صياد وتغطية التأمينات المتأخرة عليهم ولهم دعم نقدى ضعف تكافل وكرامة، ووعدتهم بـ3 أضعاف تكافل وكرامة.

وأتمت:" سيناء بدأت تحتاج لأيدٍ عاملة في الفترة المقبلة ونحن وفرنا حوالى 100 قرض لوحدات إنتاجية، وكانت بسيناء نسبة بطالة وليس نسبة فقر ودائما هناك فرص بديلة للإنتاج".

تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الفترة المقبلة قناة الحياة الدكتورة نيفين القباج

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