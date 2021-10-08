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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة .. النجمة الأردنية زين عوض تحضر مهرجان الجونة السينمائي

زين عوض
زين عوض

تستعد النجمة الاردنية زين عوض، لحضور الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي لأول مرة منذ دوراته السابقة. 

وأكدت زين عوض في تصريحات صحفية على أنها سعيدة بحضورها مهرجان "الجونة السينمائي" وأنه من المهرجانات الهامة في مصر والعالم العربي نظرا لاستضافته لعدد كبير من الأفلام الهامة علي المستوي العالمي.

حققت زين عوض نجاحا كبيرا في الفترة الماضية، وشاركت في مهرجان جرش للثقافة والفنون. 

كما كانت نجمة لحفل ختام "مهرجان الأردن للإعلام العربي" الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان وحظي بتواجد عدد كبير من الإعلاميين والفنانين العرب.

وكانت قد أعربت الفنانة زين عوض ، عن سعادتها بإطلاق فيديو كليب ميدلي للفنانة سميرة توفيق أغنية "حيالله بليالي الكيف".

وأكدت زين عوض ، على أهمية هذا العمل في إعادة إحياء التراث، الذي تغنت به سمراء البادية ونشرته في الوطن العربي.

يُذكر أن الأغنية من توزيع الفنان محمد القيسي وانتاج شيرين أبو حمدة ، وتنسيق ابراهيم العبدلات وإخراج جلال عبد الحميد.

زين عوض مهرجان الجونة السينمائي مهرجان جرش أغاني زين عوض أغاني أردنية

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