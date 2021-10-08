غداً .. ختام مهرجان المسرح القومي

يختتم مهرجان المسرح القومي، فعالياته غداً السبت بحفل مقام على المسرح الكبير بدرا الاوبرا المصرية.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن بعدما شهن حفل الافتتاح نجاح كبير.

وكانت الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، قد انطلقت بإقامة حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح.



وكرّم المهرجان في دورته الحالية عددا من كبار نجوم المسرح المصري من بينهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، والفنان القدير فاروق فلوكس، والفنان القدير سامي مغاوري، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واسم الفنان الراحل سمير غانم.