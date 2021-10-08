زيادة تعريفة الميكروباص بعد رفع أسعار البنزين.. مسؤول بـ القاهرة يحسم الجدل

كشف اللواء عاطف غالي مدير مشروع السرفيس بمحافظة القاهرة حقيقة زيادة تعريفة الميكروباصات بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وقال مدير مشروع السرفيس في تصريحات خاصة لصدى البلد: إنه لا توجد أي زيادة في أسعار المواصلات والسرفيس ، وأس سائق سيقوم برفع الأجرة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر ، و استعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة فــى سعر الصرف تقدر بحوالــى 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عالية أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية .