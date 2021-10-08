ضبط 52 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في القليوبية

تمكنت أجهزة الامن فى القليوبية من ضبط 47 قضية مخدرات خلال حملة امنية نفذها مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية لضبط تجار المخدرات ، كما القى القبض على 52 تاجرمخدرات منهم 16 له معلومات جنائية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات يفيد قيام حملة استهدفت بعد دواليب تجار المخدرات اسفرت عن ضبط 47قضية مخدرات وضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 52 متهمين لعدد 16 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 12 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهم وضبط 8 قطع أسلحة بيضاء وتمكنت الحملة من ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه فى قضيتين مشاجرة وإحداث عاهة ، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7234 حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.



من ناحية أخرى أمرت نيابة مركز القناطر الخيرية بالقليوبية بحبس بائع متجول 4 أيام لقيامه بخنق طفلته الرضيعة وإلقاء جثتها في مقلب قمامة بمدينة القناطر الخيرية ليتخلص من بكائها المستمر بعد أن تركت زوجته المنزل منذ شهر.



وطلبت نيابة القناطر الخيرية تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن جثة الطفلة بعد مناظرة الطب الشرعي وبيان أسباب الوفاة وملابساتها وعرض المتهم علي لجنة من الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية بعد ادعائه الإصابة بمرض نفسي تسبب في الجريمة.



وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة جاء فيها ان ابنته تدعي فاطمة 5 شهور وأنه علي خلاف مع زوجته منذ شهر وتركت المنزل والطفلة له وذهبت لأهلها.



وأشار المتهم إلى أنه أصيب خلال هذه الفترة بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية ووفاة ابنه منذ عام، بجانب عدم انقطاع بكاء الطفلة فقرر التخلص منها وخنقها وألقاها في مقلب القمامة بالقرب من منزله بمدينة القناطر مؤكدا ندمه علي جريمته بحق ابنته.



تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية بالعثور على جثة طفلة 5 أشهر بمقلب قمامة.



تم تشكل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاع الامن العام أن الطفلة تدعي فاطمه إبراهيم 5 شهور وان والدها وراء ارتكاب الواقعة ويدعي إبراهيم محمود 53 سنة بائع متجول.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث قام بكتم أنفاس طفلته حتى فارقت الحياة وذلك بعد مغادره زوجته مسكن الزوجية منذ أكثر من شهر تاركة الطفلة له بالإضافة إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة وفاة نجله منذ عام فضلا عن عدم قدرته على العناية بالطفلة وصراخها المستمر فقرر التخلص منها وقام بإلقاء جثتها بمكان العثور في مقلب قمامة بمدينة القناطر الخيرية.