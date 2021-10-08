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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصريحات سهير رمزي عن زواجها 10 مرات .. فنانات صرحن بكثرة زيجاتهن

سهير رمزي
سهير رمزي

هنالك العديد من الفنانات لا يخشين الإفصاح عن عدد المرات التي تزوجن بها، كان آخرهن الفنانة سهير رمزي، التي صرحت أنها تزوجت 10 مرات، ونستعرض أبرزهن من خلال التقرير التالي:

 

سهير رمزي

حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، أمس الخميس.

وتحدثت سهير رمزي، عن زيجاتها وعددها، قائلة:" اتجوزت 10 مرات منهم 8 كانت العصمة في ايدي، ولكن في آخر جوازة العصمة في ايد علاء الشربيني وعلشان كده الجوازة عمرت".

وتابعت:"مش فاكرة اتجوزت كام مرة وممكن يكونوا 10 مرات ولكن أهم حاجة كله بالحلال، وآخر زيجة الحمد لله عمرت".

وتحدثت سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب، كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.

 

فيفي عبده

 حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده خلال الجزء الثانى من حلقتها عن مواقف فى حياتها.

وتحدثت الفنانة فيفي عبده عن زيجاتها، قائلة: "أنا اتجوزت 5 مرات في حياتى وكلهم جوازات كانت عرفى ماعدا أول جوازة كانت شرعى، وكنت صغيرة وقتها ومكنش عاوز يطلقنى، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفى عشان يبقى الموضوع سهل".

وتابعت: "بس لما خلفت بناتى خليت الزواج شرعى، وأول مرة خلفت كان عندى 25 سنة، ويمكن اتجوزت كتير لأن أي ست لما تتطلق ومتبقاش مرتبطة بيطلعوا عليها اشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول".

وأضافت فيفي عبده: "عمري ما عملت فرح قبل كده في كل زيجاتى، لكن في مرة كنت بصور فيلم اسمه الستات وقلت لمحمد جوزى تعالى ننزل من على السلم في زفة وكنت مخلفة وقتها هنادى بنتى".

نجوى فؤاد

قالت الفنانة نجوى فؤاد إنها قامت بالزواج عدة مرات منها ٦ مرات بطريقة شرعية و مرو واحدة عرفيا.

وأضافت نجوى فؤاد خلال لقائها فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "cbc"  أنها لم تقوم بالزواج عشر مرات كما يشاع عنها ،مضيفة أنها تتمنى استمرار زواجها من احمد فؤاد حسن إذا عاد بها الزمن ،معقبة:" هو أبويا و زوجي و أخويا و حبيبي و أسرتى" .

وأوضحت نجوى فؤاد أن أخر زوج لها هو الأقرب إلى قلبها و أنها استمرت فى الزواج منه لمدة ٨ سنوات، مؤكدة أن انفصالهما ليس بسبب خيانته و زواجه من اقرب صديقتها فقط و لكنها كانت جزء من هذا الانفصال بسبب كثرة اخطاءها .

و اشارت إلى أنها تفاجأت بالرقص فى حفل زفافه على صاحبتي و وجودها لم يكن عن عمد، لافتة إلى أنها قدمت فى حفل  زفافهم أحلى عرض فى حياتها.
 

غادة عبد الرازق

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، في تصريحات صحفية إنها تزوجت 10 مرات، و ليس 15 مرة كما أشيع.

وكانت غادة عبد الرازق قد احتفلت مؤخرًا برجوعها لزوجها هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الأخير "سلطانة المعز"، وذلك بعد انفصالهما في عام 2013.


 الفنانة غادة عبد الرازق، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سلطانة المعز" وقد حقق العمل نجاحا كبيرا، وشارك به نخبة من النجوم كان من بينهم محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.

سهير رمزي فيفي عبدة نجوى فؤاد غادة عبد الرازق وفاء الكيلانى الإعلامية وفاء الكيلاني

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