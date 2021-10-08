الحج والعمرة السعودية تضع شرطا لدخول المسجد الحرام وأداء المناسك

أكدت وزارة الحج والعمرة فى السعودية، عدم صحة إتاحة أداء مناسك العمرة ابتداء من غرة شهر ربيع الأول الجاري دون حجز مسبق والاكتفاء بإظهار الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا».

وشددت على أن أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام يستلزم إصدار التصاريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو تطبيق «توكلنا»، ولا يمكن الدخول إلى المسجد الحرام من دون وجود تصاريح فعالة، مشيرة إلى أن التصاريح المتاحة عبر «اعتمرنا» و«توكلنا» هي للعمرة والصلوات داخل المسجد الحرام فقط.

وحددت «الحج والعمرة» الفترة الفاصلة بين إصدار تصريح العمرة وإمكانية إصدار تصريح آخر بـ15 يوما.