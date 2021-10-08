أشرف زكي: انتخابات التجديد النصفي للمجلس في موعدها.. ولا أفرض قرارات على أحد

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه لا نيه لتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي :" الانتخابات ستكون في موعدها يوم ٥ نوفمبر وأنا أعلن تأييدي لخماسي المجلس أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

تابع أشرف زكي :" بالتأكيد ادعمهم في الانتخابات لاستكمال مسيرة ناجحة بدأنا مع بعضنا البعض ؛ وأصبحنا حاليا متفاهمين بدرجة كبيرة ".

اختتم أشرف زكي :" لا أفرض على أحد أي قرار بكل تأجيل وكل فرد من حقه اختيار من يراه افضل ؛ ولكن أتمني فوز الخماسي ".

بيان نقابة المهن التمثيلية عن انتصار أكتوبر :

تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي وجموع فنانين مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بخالص التهاني بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر .

وتابع بيان صادر عن النقابة : “ هذه الذكرى سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها ، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة للمصريين وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل” .

وتابع البيان : " حفظ الله مصر عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة ، ووفقأهلها قيادة وشعب إلى سبيل التقدم والرخاء .

أشرف زكي مع زوجته روجينا :

شارك الفنان أشرف زكي، عدة صور له مع زوجته النجمة روجينا من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت روجينا، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الأبيض ونسقت معها ببنطال أسود وهو ما زارد من جمالها وكشف عن رشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي مسلسل "الاختيار ٢"، بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، كما شارك في مسلسل "ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال.