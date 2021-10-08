أشرف زكي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: غلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية ..الخميس

كشف دكتور أشرف زكي عن موعد غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية.

قال أشرف زكي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : الخميس المقبل الموافق ١٤ أكتوبر الجاري نعلن غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية".

أضاف أشرف زكي :" نقوم بعدها بيوم بإعلان الأسماء الأولية للمرشحين في الانتخابات ؛ على أن يتم قبول التنازلات في نفس اليوم ولمدة عشرة أيام ".

اختتم :" الإنتخابات تجري بين نصف أعضاء المجلس ؛ وأنا مازال متبقيا لي سنتين مع باقي أعضاء المجلس الحالى ".

أشرف زكي : انتخابات التجديد النصفي للمجلس في موعدها

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه لا نية لتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي :" الانتخابات ستكون في موعدها يوم ٥ نوفمبر.

اختتم أشرف زكي :" لا أفرض على أحد أي قرار وكل فرد من حقه اختيار من يراه أفضل".

بيان نقابة المهن التمثيلية عن انتصار أكتوبر :

تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي وجموع فنانين مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بخالص التهاني بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر .

وتابع بيان صادر عن النقابة : “ هذه الذكرى سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها ، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة للمصريين وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل” .

وتابع البيان : " حفظ الله مصر عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة ، ووفقأهلها قيادة وشعب إلى سبيل التقدم والرخاء .

أشرف زكي مع زوجته روجينا :



شارك الفنان أشرف زكي، عدة صور له مع زوجته النجمة روجينا من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت روجينا، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الأبيض ونسقت معها ببنطال أسود وهو ما زارد من جمالها وكشف عن رشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي مسلسل "الاختيار ٢"، بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، كما شارك في مسلسل "ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال.