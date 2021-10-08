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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نأسف لأي إزعاج..أول تعليق من فيسبوك على تعطل خدماتها

أول تعليق من فيسبوك
أول تعليق من فيسبوك على تعطل خدماتها للمرة الثانية خلال أيام

قالت شركة "فيسبوك" إنها على علم بوجود مشاكل في الوصول لبعض تطبيقاتها، وذلك في ثاني عطل يصيب خدمات "فيسبوك" خلال أيام.

وقالت فيسبوك في تغريدة على تويتر "حين ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونأسف لأي إزعاج".

يأتي ذلك بعدما أبلغ مستخدمون عن عطل بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة "رويترز" أن بعض مستخدمى انستجرام وفيسبوك ماسنجر يواجهون صعوبة التعامل مع التطبيقات خاصة فى تحميل الصور ويتوقعون حدوث عطل بالموقع.

وهذا الأسبوع، اعتذر موقع فيسبوك، بعد أن توقف عن العمل للمستخدمين حول العالم لعدة ساعات يوم الإثنين.

وأوضحت شركة فيسبوك أن "تغييرات الإعدادات على أجهزة التوجيه الأساسية، التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات خاصتنا، تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى قطع هذا الاتصال.. كان لهذا تأثيره .. توقفت خدماتنا".

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بأكثر من 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستجرام" و"واتساب".

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