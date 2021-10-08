نأسف لأي إزعاج..أول تعليق من فيسبوك على تعطل خدماتها

قالت شركة "فيسبوك" إنها على علم بوجود مشاكل في الوصول لبعض تطبيقاتها، وذلك في ثاني عطل يصيب خدمات "فيسبوك" خلال أيام.

وقالت فيسبوك في تغريدة على تويتر "حين ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونأسف لأي إزعاج".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

يأتي ذلك بعدما أبلغ مستخدمون عن عطل بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة "رويترز" أن بعض مستخدمى انستجرام وفيسبوك ماسنجر يواجهون صعوبة التعامل مع التطبيقات خاصة فى تحميل الصور ويتوقعون حدوث عطل بالموقع.

وهذا الأسبوع، اعتذر موقع فيسبوك، بعد أن توقف عن العمل للمستخدمين حول العالم لعدة ساعات يوم الإثنين.

وأوضحت شركة فيسبوك أن "تغييرات الإعدادات على أجهزة التوجيه الأساسية، التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات خاصتنا، تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى قطع هذا الاتصال.. كان لهذا تأثيره .. توقفت خدماتنا".

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بأكثر من 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستجرام" و"واتساب".