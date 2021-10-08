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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| زيجات حلمي بكر.. أزمة نجل فضل شاكر وراغب علامة.. وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:

ناشدت الرئيس بتوفير معاش.. من هى برنسة عبد الغني الكومبارس الأشهر بالسينما

حكت برنسة عبد الغني واحدة من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية معاناتها مع عالم الفن من خلال  برنامج “ونقول كمان”، المذاع عبر شاشة "النهار"، وناشدت برنسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير معاش لها، لأنها تعاني بسبب حالتها المادية، وحكت وهى تبكي أنا تتعب من العمل ولكنها تضطر للنزول من أجل ألا تمد يدها لأحد.

بعد حديث سهير رمزي عن زواجهما.. أبرزها أخت شويكار| اعرف زيجات حلمي بكر

حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، وتحدثت عن زواجها من الموسيقار حلمي بكر وقالت  اتخطبت وأنا عندي ١٥ سنة واتجوزت وأنا 16 سنة، مضيفة:" ماما زوجتني بدري عشان أقعد معاها في البيت وما أروحش أشتغل".

"اللي باعنا".. نجل فضل شاكر يرفض وصف راغب علامة بـ "السوبر ستار"

رفض محمد شاكر ابن الفنان اللبناني فضل شاكر، وصف المطرب راغب علامة بالسوبر ستار، وذلك خلال لقائه ببرنامج "مع تمام" على قناة "الجديد".

وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الجزائري الكبير رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما.

14 يوم حبس.. تطورات جديدة في قضية اتهام نجل شاروخان بالمخدرات

قررت محكمة مومباي في الهند، تجديد حبس آريان خان نجل الفنان الهندي شاروخان 14 يوما على ذمة التحقيقات بعد تورطه في قضية حيازة المخدرات، ورفضت الطلب المقدم من المحامي للإفراج عنه بكفالة.

محكمة مومباي الفنان الجزائري الكبير رابح درياسة رابح درياسة فضل شاكر السيرة السينما المصرية

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