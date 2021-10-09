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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد صفاء أبو السعود .. حقيقة إمتلاكها طائرة خاصة وابنة شقيقتها فنانة مشهورة

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

 

تحتفل اليوم الفنانة القديرة صفاء أبو السعود بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات التى جمعت فى مشوارها الفنى بين الغناء والتمثيل والاستعراض .

 

تخرجت  صفاء أبو السعود من معهد الكونسرفتوار عام 1967، ثم حصلت على دبلوم معهد السينما قسم إخراج عام 1991.

صفاء ابو السعود 

 

بدأت صفاء أبو السعود  ممثلة في الإذاعة في برنامج (بابا شارو)، ثم إنتقلت للمسرح وقدمت مع ثلاثى أضواء المسرح وقدمت معهم  (موسيقى في الحي الشرقي، القاهرة في ألف عام، الحرافيش، إنت اللي قتلت عليوة).

صفاء ابو السعود وحسين فهمى 

ثم  عملت صفاء أبو السعود  أيضًا في السينما ومن أبرز أفلامها (بمبة كشر، المتعة والعذاب، شياطين إلى الأبد)، كما قدمت أغاني للأطفال ومن أشهر أغنياتها (أهلاً بالعيد).

 

تزوجت الفنانة صفاء أبو السعود من رجل الاعمال  السعودى الشيخ  صالح كامل ، وبدات فى الابتعاد عن التمثيل ولكن ليس بشكل كامل .

صفاء ابو السعود والشيخ صالح كامل 

أمتلك الشيخ صالح كامل مجموعة قنوات راديو تليفزيون العرب المشفرة ، وقدمت صفاء أبو السعود فيها  برنامجها الشهير (ساعة صفا)  وقد كانت تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب ، وأستمر لسنوات طويلة .

 

طائرة خاصة : 


كانت حياة الفنانة صفاء أبو السعود تتمتع بالخصوصية ولكن هذا لم يمنع انتشار بعض الشائعات ومنها إمتلاكها طائرة خاصة بعد زواجها ، والحقيقة ان الطائرة كانت تتبع لمجموعة قنوات راديو تليفزيون العرب .

صفاء ابو السعود 


سر قرابتها بـ أروى جودة :


صفاء أبو السعود هى خالة الفنانة أروى جودة ، حيث ان صفاء أبو السعود لديها أخت تؤام لا تشبها كما صرحت ، وهى والدة الفنانة أروى جودة ، وقد كشف الأخيرة ان خالتها دائما ما تعطيها النصائح وتشجعها على عملها بالفن .

 

صفاء وشقيقتها التؤام 
صفاء ابو السعود واروى جودة


صفاء أبو السعود " ست البيت ":

 

كشفت الفنانة صفاء أبو السعود فى حوار لها مع موقع صدى البلد منذ عدة أشهر عن جانب من حياتها الشخصية .

 

حيث قالت صفاء أبو السعود  : أنا داخل منزلى كأى سيدة مصرية، تتولى مهام وشئون منزلها، فلسيدات المصريات يحملن العديد من المسئوليات على عاتقهن، كما أفضل القراءة فى كثير من الأوقات، فلدى شغف كبير فى معرفة الكثير من الأمور التاريخية والسياحية، بالإضافة إلى الطبية، بل إننى حين أجد معلومة جيدة  أقوم بمشاركتها مع المهتمين بتلك المعلومات من المقربين.


 

صفاء ابو السعود 
صفاء أبو السعود موقع صدى البلد الفنانة اروى جودة عيد ميلادها حسين فهمي صالح كامل مشوارها الفني

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