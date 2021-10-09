بالصور.. جروب الماميز يجمع روبي وغادة عادل.. تفاصيل

تستعد روبي وغاده عادل خوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان جروب الماميز بعد تعاقد المنتج محمد رشيدي معهما من اخراج معتز التوني وتأليف ايهاب بليبل .

"جروب الماميز" بطوله كل من غاده عادل و روبي و بيومي فؤاد و محمد سلام وانتاج محمد رشيدي وتاليف ايهاب بليبل وتدور احداثه حول ظاهره جروبات الماميز التي انتشرت مؤخرا ين اولياء الامور في المدارس من خلال عده مواقف تربط بينهم .

تفاصيل عودة روبي

حققت روبي مؤخرا نجاحا وانتشارا كبيرا أعاد إلى الأذهان أغانيها وأعمالها القديمة التي كانت سببا في شهرتها، وأحيت العديد من الحفلات التي كانت تفاصيل عودة روبي

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حقق مسلسل روبي الجديد شقة 6 نجاحا وانتشارا كبيرا، وتصدر قوائم مشاهدات منصة شاهد، بعدما قدمت فيه أحداث رعب لأول مرة في مشوارها.

هنأت الفنانة هنا شيحة، صديقتها، النجمة روبي، التى احتفلت امس الجمعة، بعيد ميلادها الأربعين، فهي من مواليد 8 أكتوبر عام 1981.



ونشرت هنا شيحة صورة لها، رفقة روبي، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: وعلقت عليها "عيد ميلاد سعيد".