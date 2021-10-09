شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

لا بد أنك شاهدت آلاف مقاطع الفيديو الرائعة لحيوانات تساعد البشر لكن مقطع اليوم قد يكون مختلفًا تمامًا عن كل ما رأيته سابقًا، فهو لإنسان يحمم ثعبانًا.

انتشر مقطع فيديو غريب على تطبيق إنستجرام لرجل هندي يحمم ثعبان كوبرا، حيث وقف يسكب الماء على رأسه باستخدام دلو وخرطوم.

حقق الفيديو آلاف المشاهدات بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، إذ يعد دليلًا مرئيًا على ذرات العطف التي لا تزال موجودة في قلوب البشر.

فالحقيقة الأكثر بروزًا حول الفيديو هي أنه بينما يشعر معظمنا بالخوف من ذكر الثعبان أو رؤيته، ظهر الرجل الهندي في الفيديو وهو يتوقف لمساعدة الزاحف ليخفف عنه حرارة الجو.

في الفيديو، يمكن رؤية الرجل وهو يحمم ثعبان الكوبرا باستخدام دلو مملوء بالماء، كما أعطاه بعض الماء للشرب.



https://www.instagram.com/reel/CUJNUepIwSf/?utm_medium=copy_link