عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"هيئة الرعاية الصحية" تطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات الإسماعيلية| فيديو

قطب السيد
قطب السيد

قال الدكتور قطب السيد مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية إن حملة "عشان صحتك مفيش انتظار"، للقضاء علي قوائم الانتظار بالمجمع الطبي، كأول مبادرة ضمن مبادرات هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى ووفقاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة القضاء علي قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية مميزة للمنتفعين تتميز بالجودة وحسن الرعاية الصحية والمتابعة.

وأضاف  مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية، عبر مكالمته الاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن تم تحضير ٦٠ طفلا من قوائم الانتظار، وإجراء 22 عملية جراحية للأطفال، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، خلال اليوم الأول للمبادرة،  وذلك بعد تجهيز وتعقيم جميع غرف العمليات بالمجمع، لإستيعاب العدد الكبير من الأطفال لإجراء العمليات الجراحية السالف ذكرها في يوم واحد.

وأشار  مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية، إلى أن تأتي استمرارًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ، والتي أطلقها في شهر يوليو عام 2018، وكانت الرؤية الإستراتيجية للمبادرة تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة.

وأكد  مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية أن هذه المبادرة تتواجد في جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ سواء حكومي أو أهلي أو خاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأوضح  مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية أن  المبادرة تستهدف علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل وسريع، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

هيئة الرعاية الصحية الدكتورة هالة زايد عملية جراحية أحمد السبكي الاسماعيلية الرعاية الصحية العمليات الجراحية

ترشيحاتنا

دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب

جامعة القاهرة تنظم أنشطة رياضية فى أول يوم دراسة.. صور

بطاقة 70 رأس في الساعة.. وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مجزر شبشير الحصة

تسريبات باندورا تهدد بعزل رئيس دولة ووضعه في السجن.. ما القصة؟

46 قتيلا و143 مصابا.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد قندوز بـ أفغانستان

يبدأ طرح 13 أكتوبر.. وان بلس تعلن عن مواصفات هاتف OnePlus 9RT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

أُتهم بالخيانة وعدم الكفاءة.. وفاة أول رئيس لإيران في منفاه بفرنسا

شاهد| آخر تطورات واقعة العثور على آلاف من عبوات لقاح كورونا بجوار ترعة مياه.. تفاصيل

ماذا يقرأ في صلاة الفجر بعد سورة الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

اﻟﻤﺰﻳﺪ