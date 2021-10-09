"هيئة الرعاية الصحية" تطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات الإسماعيلية| فيديو

قال الدكتور قطب السيد مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية إن حملة "عشان صحتك مفيش انتظار"، للقضاء علي قوائم الانتظار بالمجمع الطبي، كأول مبادرة ضمن مبادرات هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى ووفقاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة القضاء علي قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية مميزة للمنتفعين تتميز بالجودة وحسن الرعاية الصحية والمتابعة.

وأضاف مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية، عبر مكالمته الاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن تم تحضير ٦٠ طفلا من قوائم الانتظار، وإجراء 22 عملية جراحية للأطفال، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، خلال اليوم الأول للمبادرة، وذلك بعد تجهيز وتعقيم جميع غرف العمليات بالمجمع، لإستيعاب العدد الكبير من الأطفال لإجراء العمليات الجراحية السالف ذكرها في يوم واحد.

وأشار مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية، إلى أن تأتي استمرارًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ، والتي أطلقها في شهر يوليو عام 2018، وكانت الرؤية الإستراتيجية للمبادرة تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة.

وأكد مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية أن هذه المبادرة تتواجد في جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ سواء حكومي أو أهلي أو خاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأوضح مدير مجمع الاسماعيلية الطبى التابع لـ هيئة الرعاية الصحية أن المبادرة تستهدف علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل وسريع، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.